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Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед выборами премьера
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед парламентскими выборами премьер-премьера. Об этом сообщает японское агентство Kyodo. Отмечается, что решение было принято на внеочередном заседании утром 11 ноября.
«Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 ноября», — говорится в сообщении.
Выборы премьер-министра состоятся сегодня, 11 ноября, на особой сессии парламента. Ожидается, что голосование разделится на два тура, так как скорее всего ни одному из кандидатов не удастся набрать больше половины голосов.



Ранее японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки пообещал донести посланный президентом России Владимиром Путиным сигнал до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Ивая. По его словам, самое главное — готовность России к возвращению японского бизнеса.

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#япония
Германия предложила «финляндизировать» Украину
RS: канцлер ФРГ Шольц предлагал генсеку НАТО Рютте «финляндизацию» Украины
11 ноября 2024, 05:39

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал «финляндизации» Украины. Об этом пишет Responsible Statecraft. Идея, как утверждается, подразумевает отказ Киева от членства в НАТО по примеру нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.
«То, что вариант «финляндизации» в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры «все, что потребуется для победы Украины» к более трезвой оценке реалий на местах. <...> Канцлер Шольц вот уже много месяцев озвучивает идеи, которые до недавнего времени считались табу — в частности, о прямых переговорах с Россией на следующем мирном саммите по Украине», — сказано в материале.
По информации издания, во многом на смену настроений влияет глубокий политический кризис в ФРГ, где у самых крупных партий образовался раскол в вопросе украинского конфликта.

В статье заключили, что даже в том случае, если «финляндизация» станет ключевой позицией Германии, момент для остановки конфликта может быть упущен.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Однако затем сразу добавил, что «не нужно питать иллюзий» и следует поставить Москве ультиматум, за нарушение которого Берлин разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь России и начнет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

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#украина
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«Последняя попытка»: Европа попробует уговорить США на дальние удары ВСУ
The Telegraph: Париж и Лондон снова попробуют уговорить США на дальние удары ВСУ
11 ноября 2024, 04:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон предпримут последнюю попытку уговорить президента США Джо Байдена дать разрешение для ВСУ бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. Оба политика, как отмечается, верят, что Байден согласится ради сохранения своего политического наследия.
«Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января (дата инаугурации Трампа — прим.ред.), а не просто отложить все до следующей администрации», — приводят слова анонимного высокопоставленного чиновника из Великобритании.
По информации издания, такое решение Стармера станет ударом по внешней политике Трампа и разрушит их отношения, так как британский политик обещал тесно сотрудничать с американским коллегой.

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#отношения
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Стало известно, кто мог стать агентом Киева в команде Трампа
Отказ Трампа от Помпео в своей команде разрушил надежды Киева
11 ноября 2024, 04:37

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Киев надеялся использовать бывшего госсекретаря США Майка Помпео в команде победившего на выборах Дональда Трампа в качестве своего агента, который бы лоббировал интересы Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна». Отказ республиканца включать его в состав новой администрации разрушил эти надежды.
«Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа, и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», — сказано в материале.
По информации издания, в 2023 году Помпео стал членом наблюдательного совета украинского сотового оператора «Киевстар», где мог начать сотрудничать с офисом Зеленского.
«Можно констатировать, что в окружении Трампа есть влиятельная группа, которая выступает за <...> минимизацию помощи Киеву и негативно относится к Зеленскому», — подводит итог издание.
Напомним, ранее Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что не будет приглашать в свою новую администрацию бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео. Оба политика, о которых идет речь, работали в администрации США в первый президентский срок Трампа.

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#сша
#помощь
#политика
#дональд трамп
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#заявление
#киев
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Шольц ответил на резкий выпад Маска об «Олафе-глупце»
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что ему «делает честь» слова Маска про «Олафа-глупца»
11 ноября 2024, 02:53

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц иронично заявил, что ему «делает честь» резкое высказывание американского миллиардера Илона Маска про «Олафа-глупца», которым тот отреагировал на распад в ФРГ правящей коалиции. Об этом он сказал во время интервью телеканалу ARD. По его словам, ему нет интереса комментировать технологических миллиардеров.
«Это делает мне честь <…> Я не комментирую технологических миллиардеров. Он не является главой государства, даже если иногда создается впечатление, что технологические концерны влиятельнее, чем государства», — пояснил Шольц.
Ранее Маск написал на своей странице в соцсети Х фразу на немецком «Olaf ist ein Narr», что можно перевести как «Олаф — глупец» или «шут», «чудак». Таким образом бизнесмен прокомментировал новость о распавшейся правящей коалиции в Германии.

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#соцсети
#бизнесмен
#шольц
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#интервью
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Стало известно, о чем Байден хочет просить Трампа
Салливан: Байден лично попросит Трампа не прекращать помощь Украине ради Европы
11 ноября 2024, 02:43

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден лично попросит победившего на выборах главы государства Дональда Трампа не прекращать помощь Украине, чтобы избежать нестабильности Европы. Об этом заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News. По его словам, нынешний президент намерен убедить будущего в течение ближайших 70 дней.
«У президента будет возможность объяснить Трампу, как он видит ситуацию, в каком положении они находятся, и обсудить, как он планирует решать эти проблемы, когда вступит в должность», — отметил он.
Салливан пояснил, что Байден должен будет доказать Конгрессу и новой администрации, что Киев не должен остаться без поддержки США, так как «это приведет к еще большей нестабильности в Европе».
По его информации, встреча 46-го и 47-го президентов США намечена на среду, 13 ноября.

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МВД Молдавии заявило о слежке за тысячами граждан
МВД Молдавии: полиция следила за тысячами граждан по делу о подкупе избирателей
11 ноября 2024, 01:57

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернеэуцяну заявил, что полиция во время расследования дел о подкупе избирателей следила за тысячами граждан, что привело к высоким затратам. Такой комментарий он дал изданию Ziarul de Garda. По его словам, работа началась с весны 2023 года, когда появилась первая информация о покупке голосов.
«Хочу сказать, что в рамках расследований под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек — это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать все, о чем говорят, или, если речь идет о специальных мерах вроде слежки. Хочу сказать, что с этим связаны огромные затраты», — отметил Чернеэуцяну.
Руководитель инспектората также пожаловался, что следствию сильно мешает бюрократия, полиция вынуждена просить разрешения у прокуратуры и суда, чтобы применить спецсредства для наблюдения.

Он также подчеркнул, что по последним данным полицейские завели 59 уголовных дел за подкуп избирателей, четыре из которых тянутся с 2023 года.

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#полицейские
#молдавия
#мвд
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Сенатор США Хагерти: санкции Байдена позволяют России продавать энергоносители
11 ноября 2024, 01:48

Фото: iStock/designer491

Санкции, введенные уходящей администрацией президента США Джо Байдена, позволяют России продавать на мировом рынке энергоносители. Об этом заявил американский сенатор Билл Хагерти в эфире телеканала CBS. По его словам, Соединенные Штаты больше не находятся в позиции силы.
«Все усложнилось, потому что Америка не стоит на позиции силы. Причина в том, что Россия в полной мере обеспечена финансированием благодаря политике (Байдена — прим.ред.), которая позволяет ей продавать энергоносители», — посетовал он.
Сенатор также добавил, что санкции уходящей администрации против России помогли Китаю, который снова может конкурировать с США, имея преимущество в стоимости энергоносителей.

Ранее бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявлял, что Дональд Трамп намерен снять напряженность в отношениях США и России. По его словам, конкуренция Вашингтона и Москвы сохранится, но будет осуществляться не военными средствами, а политическими, усиливая свои отношения с соседями России — Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией и возможно даже с Грузией и Белоруссией.

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#россия
#санкции
#дональд трамп
#китай
#отношения
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В Германии заявили о готовности говорить с Путиным
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности говорить с РФ после избрания
11 ноября 2024, 00:56

Фото: iStock/Ruma Aktar

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Об этом он сообщил в беседе с журналом Stern. Однако затем сразу добавил, что «не нужно питать иллюзий» и следует поставить Москве ультиматум, за нарушение которого Берлин разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь России и начнет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.
«Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто согласие, то, само собой разумеется, да», — ответил он на вопрос о готовности созвониться с Путиным.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним, в том числе, украинский конфликт. Американский лидер, как утверждалось, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий».

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#конфликт
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#германия
#фрг
#россия
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Разведка США оценила военные перспективы Украины
NYT: разведка США стала пессимистичнее к военным перспективам Украины
11 ноября 2024, 00:47

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Разведка США стала пессимистичнее относиться к военным перспективам Украины из-за неуклонного продвижения ВС РФ как в Донбассе, так и в Курской области. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT). Серьезной проблемой Киева в материале называют критическую нехватку военнослужащих.
«Некоторые представители вооруженных сил и разведки США стали более пессимистично оценивать перспективы Украины в целом, отмечая, что Россия неуклонно продвигается вперед как в Курске, так и на востоке Украины», — отмечается в статье.
По информации газеты, российская армия готовится к крупному контрнаступлению в Курской области силами в 50 тысяч человек, среди которых есть и северокорейские военные. ВСУ ожидают начало этой операции уже в ближайшее время.

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