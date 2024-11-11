Правительство Японии ушло в отставку

Фото: iStock/Derek Brumby
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед парламентскими выборами премьер-премьера. Об этом сообщает японское агентство Kyodo. Отмечается, что решение было принято на внеочередном заседании утром 11 ноября.
«Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 ноября», — говорится в сообщении.Выборы премьер-министра состоятся сегодня, 11 ноября, на особой сессии парламента. Ожидается, что голосование разделится на два тура, так как скорее всего ни одному из кандидатов не удастся набрать больше половины голосов.
Ранее японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки пообещал донести посланный президентом России Владимиром Путиным сигнал до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Ивая. По его словам, самое главное — готовность России к возвращению японского бизнеса.
Читайте также:
В Японии прислушались к словам Путина
Посол Японии предположил, когда может быть заключен мирный договор с Россией
В Японии остановили перезапущенную АЭС из-за проблем с оборудованием
Данил Пономарев