В Ярославле загорелся многоквартирный дом

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Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, в котором также находится прокуратура, эвакуируют из-за пожара на крыше. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
По информации главка, в 11.27 мск поступило сообщение о возгорании кровли в жилом доме, площадь пожара составляет 400 квадратных метров на проспекте Ленина.
На тушение пожара привлечены 60 человек личного состава и 17 единиц техники.
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На тушение пожара привлечены 60 человек личного состава и 17 единиц техники.
«Идет процесс эвакуации жильцов», — подчеркнул представитель ведомства.Дом имеет пять этажей. На первом этаже расположены коммерческие организации. Кроме того, в здании размещается прокуратура Ленинского района Ярославля.
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Артем Кузьмин