«С вечера до утра»: Диана Пожарская раскрыла секрет стройной фигуры после родов
Актриса Диана Пожарская назвала рабочий график главным секретом своей стройности
34-летняя актриса Диана Пожарская на премьере сериала «Тайный город» рассказала, за счёт чего ей удаётся сохранять стройную фигуру после рождения второго ребёнка.
В беседе с Super жена Ивана Янковского призналась, что дело не столько в специальных диетах, сколько в рабочем графике.
«Когда некогда поесть или ты не спишь с вечера до утра. Наверное, как-то так. Ну ещё я репетирую в театре», — отметила Диана.Напомним, о пополнении в семье Пожарской и Янковского стало известно в июне. У супругов родился второй сын, которого назвали Давидом. Пара предпочитает не делиться подробностями семейной жизни, однако актриса иногда отвечает на вопросы журналистов о том, как совмещает материнство и работу в театре и кино.