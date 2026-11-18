18 ноября 2026, 21:37

Актриса Диана Пожарская назвала рабочий график главным секретом своей стройности

Диана Пожарская (Фото: кадр из фильма «Жара»)

34-летняя актриса Диана Пожарская на премьере сериала «Тайный город» рассказала, за счёт чего ей удаётся сохранять стройную фигуру после рождения второго ребёнка.





В беседе с Super жена Ивана Янковского призналась, что дело не столько в специальных диетах, сколько в рабочем графике.

«Когда некогда поесть или ты не спишь с вечера до утра. Наверное, как-то так. Ну ещё я репетирую в театре», — отметила Диана.