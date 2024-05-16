В здании школы в Больших Вязёмах ремонтируют фасад и кровлю

Фото: Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт Голицынской школы №2 ведётся в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского городского округа, о ходе работ рассказали в министерстве стройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте общей площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров ведутся работы по устройству фасада и кровли, кроме того, строители монтируют перегородки, обустраивают инженерные сети и проводят отделочные работы», — говорится в сообщении.В работах задействованы 80 человек, используется три единицы техники.
Помимо ремонта здания, в школе проведут полное обновление технического оборудования и мебели. Все работы подрядчик должен завершить до начала учебного года.
Ранее сообщалось, что в селе Немчиновка Одинцовского округа практически завершено строительство новой школы, готовность объекта оценивается в 89,5%.
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