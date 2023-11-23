В Жуковском 4 семьи получили право на соцвыплату по программе «Жилище»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковном Жуковском четыре семьи получили право на социальную выплату для улучшения жилищных условий и приобретения собственного жилья.
При этом, отмечается, что в городском округе Жуковский помощь уже получили несколько семей. Программа помогла и Смирновым. Уточняется, что у супругов четверо детей, причём до этого долгое время они проживали в однокомнатной квартире. Теперь у них появится возможность улучшить условия жилья.
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