В Жуковском подвели итоги выборов в городской совет депутатов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
С 6 по 8 сентября в Жуковском прошли выборы в городской совет депутатов VIII созыва, сообщает администрация городского округа Жуковский.
Выборы проводились в 12 избирательных округах, где выбирали по одному депутату от каждого округа. Мандаты среди партий распределялись в соответствии с количеством голосов, отданных за каждую из них.
Четыре политические партии преодолели необходимый порог в 5 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Это «Единая Россия» с 452 голосами (41,14 %), КПРФ с 2337 голосами (21,23 %), «Справедливая Россия» с 1425 голосами (12,94 %) и «Яблоко» с 855 голосами (7,77 %). Таким образом, было избрано 25 депутатов городского совета.
Наибольшее число голосов получили:Памфилова: резко снизилось число жалоб и нарушений в Единый день голосования
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По пятимандатному избирательному округу № 1
1. Власова Марина Серафимовна («Единая Россия»)
2. Журавлев Сергей Станиславович («Справедливая Россия – Патриоты- За правду»)
3. Ковалёва Светлана Александровна («Единая Россия»)
4. Лебедев Виталий Вячеславович («Либерально-демократическая партия России»)
5. Шевцова Екатерина Александровна («Единая Россия»)
По пятимандатному избирательному округу № 2
1. Аниканов Александр Николаевич (самовыдвижение)
2. Гридунов Сергей Евгеньевич («Единая Россия»)
3. Гришин Николай Степанович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)
4. Нестерюк Дмитрий Васильевич («Единая Россия»)
5. Рязанов Сергей Анатольевич («Единая Россия»)
По пятимандатному избирательному округу № 3
1. Агафонов Михаил Михайлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)
2. Акимов Сергей Викторович («Единая Россия»)
3. Горбунов Александр Александрович (самовыдвижение)
4. Козлов Денис Валерьевич («Единая Россия»)
5. Овчинников Дмитрий Русланович («Единая Россия»)
По пятимандатному избирательному округу №4
1. Агеев Константин Павлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)
2. Мехтиев Надир Агил оглы («Справедливая Россия – Патриоты- За правду»)
3. Рыбалова Виктория Викторовна («Единая Россия»)
4. Тарасов Леонид Юрьевич («Единая Россия»)
5. Тинис Ольга Николаевна («Единая Россия»)
По пятимандатному избирательному округу №5
1. Артамонов Алексей Евгеньевич (самовыдвижение)
2. Прохоров Юрий Вячеславович («Единая Россия»)
3. Самохвалова Дина Зейналовна («Единая Россия»)
4. Солодилин Александр Геннадьевич («Новые люди»)
5. Шагизиганов Альберт Фидаилевич («Единая Россия»)
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