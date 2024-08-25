В Жуковском состоялся Детский авиакосмический салон

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
В Жуковском уже четвертый раз состоялся Детский авиакосмический салон. За это время ДАКС успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, ожидаемое многими жителями округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Жуковский.
В рамках мероприятия, которое проходило 24 августа, представили экспозиции авиационной техники, современные и ретро автомобили, мототехнику, разбили военно-патриотический лагерь с полевой кухней, а также провели мастер-классы и викторины авиационной направленности. Все желающие могли встретиться и лично пообщаться с Героями СССР и России – космонавтами, заслуженными летчиками-испытателями, известными конструкторами и инженерами.
Помимо этого, все гости «ДАКС-2024» могли погрузиться в атмосферу военно-полевого лагеря, а также ознакомиться со статической экспозицией автомототехники, которая была представлена как современными, так и ретро экспонатами.
Читайте также:«Уже в четвертый раз ДАКС проходит в Жуковском, и за эти годы салон успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, которого, без всякого преувеличения, ждут многие наши жители. И, что особенно радует, наши самые юные жители знакомятся с миром авиации, узнают много нового и интересного. Жуковский — это город авиации, поэтому, конечно, необходимо с самых ранних лет знакомить детей с авиацией и авиационными профессиями», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.
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Алина Юрчак