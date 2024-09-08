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Памфилова: резко снизилось число жалоб и нарушений в Единый день голосования

08 сентября 2024, 17:52
Фото: istock/bizoo_n

Фото: istock/bizoo_n

Несмотря на то, что Единый день голосования проходит экстраординарных условиях, число жалоб в ЦИК резко снизилось, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, количество нарушений также было зафиксировано на минимальном уровне.


«Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы <…> Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество», — рассказала Памфилова на брифинге.
Ранее сообщалось, что на 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, при этом показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%. Член Общественной палаты МО М.А. Большакова заявила, что в нашей стране на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось наибольшее количество участников — 210 070 человек

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Молодежь избирательной системы Подмосковья рассказала о помощи в СВО

Председатель Избирательной комиссии Московской области рассказал о голосовании осужденных
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#голосование
#единый день голосования
#явка
#ДЭГ
Молодежь избирательной системы Подмосковья рассказала о помощи в СВО
08 сентября 2024, 17:17

Фото: Избирательная комиссия Московской области

Молодежь избирательной системы Подмосковья в это воскресенье, 8 сентября, выступила на видеоконференции в Информационном центре ЦИК и рассказала о своей волонтерской работе. Кто-то из ребят ездил помогать в Курскую область, кто-то — в Луганскую и Донецкую Народные Республики.
«Там они оказывали гуманитарную и волонтерскую помощь местным жителям, посещали детские дома и давали концерты», — поделились в Мособлизбиркоме.
Саша Владимиров, Влад Назарычев, Даша Филатова и Саша Панкратов — каждому из них от 18 до 25 лет, однако несмотря на юный возраст, они делают то, на что порой не хватит духу и взрослому человеку.
«Я в этом плане совершенно гибкий человек, занимаюсь тем, что «стоит на повестке дня». И с началом специальной военной операции я твёрдо знала, что буду помогать в этом направлении. Меня многие не понимают, многие спрашивают, зачем рисковать, ты ведь здесь делаешь немало и можешь быть намного полезнее. Возможно и так, лишь могу сказать, что мне внутренне это важно и нужно, поеду еще», — рассказала Дарья Филатова.
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#операции
#наблюдатели
#ДЭГ
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В Госдуме хотят обязать пары с детьми посещать психолога перед разводом
08 сентября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Rawf8

Депутат Госдумы Игорь Антропенко из «Единой России» подготовил к внесению в Госдуму новый законопроект, согласно которому пары, у которых есть дети, либо где один из супругов не хочет разводиться, будут посещать психолога для консультации перед разводом. Об этом со ссылкой на пояснительную записку сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, суд сможет отложить развод на три месяца для примирения пары, если один из супругов не хочет расторгать брак.
«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект также будет уточнять нормы и правила по примирению супругов, так как в данный момент они сводятся лишь к сроку в три месяца для примирения.

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#пособия
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Волошин поздравил с Днем города 100-летнего ветерана ВОВ Клавдию Рыженко
08 сентября 2024, 14:06

Фото: пресс-служба г.о. Химки

Ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Рыженко поздравил глава Химок Дмитрий Волошин. Женщина отметила 100-летний юбилей этим летом, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Человек — эпоха! Именно такие люди живут в Химках — герои нашего времени, сильные, волевые, искренне любящие свою малую Родину и нашу великую Россию», — сказал Волошин.

Когда началась Великая Отечественная война, Клавдия Григорьевна училась в девятом классе. С первых дней она участвовала на белорусском направлении в постройке противотанкового рва.

«Мы пережили то время, победим и сейчас! Сила великого русского духа и храбрость — главное, что есть у нас. А еще мы сильны в единстве», — сказала ветеран ВОВ.

Клавдия Рыженко работала на 301-м заводе с 1941 года, который ныне известен как НПО им. Лавочкина. После эвакуации трудилась в цеху по сборке знаменитого истребителя СССР Ла-7. Кроме того, больше 20 лет женщина отдала Исполкому Химок.

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#химки
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Председатель Избирательной комиссии Московской области рассказал о голосовании осужденных
08 сентября 2024, 14:02

Фото: istock / bizoo_n

Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал о голосовании осужденных в регионе. Об этом информирует пресс-служба Мособлизбиркома.
Илья Березкин принял участие в видеоконференции с избирательными комиссиями других субъектов России. Обсуждалась тема обеспечения избирательных прав для подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей.

«6 сентября прошло голосование на выборах глав регионов на 11 специальных избирательных участках в Подмосковных СИЗО. Из 176 голосовавших, все были под стражей в Московской области, но зарегистрированы в других регионах страны. Голосование прошло без нарушений, и к нам не поступило ни одной жалобы от избирателей», — отметил Березкин.

Также председатели избирательных комиссий из других регионов, включая Челябинскую область и Москву, поделились своим опытом проведения голосования на специальных участках.

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Явка на выборы на территории Подмосковья составляет 19.80%
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#голосование
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#наблюдатели
#ДЭГ
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«Эффективно и результативно»: наблюдатель за ДЭГ рассказала, как проходят выборы в Советы депутатов
08 сентября 2024, 13:49

Фото: istock / Cylonphoto

В Московской области продолжаются выборы в муниципальные Советы депутатов. На 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, при этом показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%. О том, какое количество избирателей голосуют посредством системы ДЭГ и насколько охотно жители Подмосковья голосуют дистанционно рассказала член рабочей группы по общественному наблюдению, эксперт по ДЭГ, член Общественной палаты МО М.А. Большакова.
«В нашей стране на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось наибольшее количество участников — 210 070 человек. В первый день голосования средняя явка составила около 70%. На некоторых территориях этот показатель достиг 88%, что говорит о том, что для жителей Московской области важнее получить результат, чем просто прийти на выборы и провести время за чаем. Наши граждане ориентированы на результат», – отметила Большакова.

Она также рассказала, что дистанционное голосование позволяет сделать выбор из любой точки страны, что дает свободу в планировании времени. Сама эксперт отдала голос за избранного кандидата в конце первого дня выборов.

По словам Большаковой, многие граждане все еще ценят сам процесс посещения избирательного участка, при этом показатели дистанционных выборов в Московской области достаточно высокие.

«Уверена, что сегодня вечером мы узнаем окончательные результаты. По итогам первых двух дней видно, что голосование проходит эффективно и результативно», – заявила Большакова.

На вопрос о том, в каком округе Московской области избиратели наиболее активны, Большакова ответила, что сравнивать статистические данные не вполне корректно, поскольку Московская область — это обширный и разнообразный регион.

«Здесь можно проехать на машине восемь часов, и это по сути отдельная большая страна. То, что на сегодняшний утренний момент уже везде 75% проголосовавших — это достаточно хороший результат», — пояснила она.

Эксперт также напомнила о том, что процедура дистанционного голосования является безопасной.
«Чтобы пройти регистрацию для участия в электронном голосовании, нужно лишь выполнить пять простых действий с помощью большого пальца. Для голосования потребуется примерно шесть шагов и два подтверждения кода. Это всё делается в целях безопасности, код приходит по СМС. Хочу ещё раз подчеркнуть, что эксперты, которым следует доверять, подтверждают высокую степень безопасности как государственных услуг, так и нашей избирательной системы. В течение всего года сильные команды программистов занимаются усовершенствованием защиты от уязвимостей. Без доверия к этой модели можно оставаться только если не доверять ничему, даже себе», — заключила Большакова.
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#московская область
#подмосковье
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#голосование
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«Приходят целыми семьями»: наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Советы депутатов в Подмосковье
08 сентября 2024, 12:56

В Подмосковье проходит третий день выборов в муниципальные Советы депутатов. Организаторы отмечают активность граждан, их гражданскую позицию, однако фиксируют и некоторые трудности. По информации Центра общественного наблюдения, жители региона активно обращаются в избирательные комиссии с вопросами и жалобами, в том числе на отсутствие выборов в некоторых муниципалитетах. Тем не менее, процесс голосования проходит в спокойной и уважительной атмосфере. Подробнее об обстановке на избирательных участках в Московской области расскажет редакция «Радио 1».
Член рабочей группы по общественному наблюдению, заместитель Председателя Общественной палаты МО П.М. Ульянов рассказал, что около 78 звонков поступили от граждан в центральную и участковую избирательные комиссии. Из них 58 обращений были обработаны, а 22 сигнала требовали дальнейшего разбирательства.
«Поступила интересная информация: на горячую линию Общественной палаты Москвы поступило 19 обращений, из которых 4 касались граждан, желающих проголосовать на текущих выборах, но столкнувшихся с отсутствием выборов в своих муниципальных образованиях. Эти граждане планируют участвовать в следующих выборах», – сообщил Ульянов.


По словам члена рабочей группы по общественному наблюдению, эксперта, члена Общественной палаты МО А.А. Губанова, были зафиксированы жалобы на отсутствие пломб на ящиках, в которых хранятся сейф-пакеты.

Однако стоит подчеркнуть, что действующее законодательство не требует опечатывания металлических сейфов, пакетов и ящиков, которые имеются в каждой участковой комиссии для хранения сейф-пакетов с бюллетенями. Сейф-пакеты и соответствующие акты помещаются в отдельные сейфы, металлические шкафы или ящики, то есть в специальные контейнеры. Хранение других документов в этих сейфах или шкафах не предусмотрено.
«Кроме того, сами сейфы и шкафы не подлежат пломбировке. Таким образом, отсутствие пломб не является нарушением. Тем не менее, все подобные обращения мы тщательно рассматриваем», – Заверил Губанов.
Член рабочей группы по общественному наблюдению, эксперт, член Общественной палаты МО Е.А. Арсентьев сообщил, что голосование проходит очень спокойно и цивилизованно. На многие участки жители приходят настоящими семьями.

«Могу абсолютно уверенно заявить, что выборы проходят абсолютно спокойно, цивилизованно, в штатном режиме. Никаких либо скандалов, нарушений, провокаций замечено не было. Все в доброй, уважительной атмосфере», – подчеркнул Арсентьев.
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Ветеран ВОВ Мария Сердюк проголосовала на выборах депутатов в Жуковском

Во всех округах Подмосковья открылись избирательные участки
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Глава Одинцовского округа Иванов проголосовал на избирательном участке в «Барвихе»
08 сентября 2024, 12:23

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов принял участие в выборах в Совет депутатов округа. Он проголосовал на избирательном участке № 3949, который находится в филиале Культурно-досугового центра «Барвиха». Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
«Я считаю, что участие в выборах — это гражданский долг, который нельзя игнорировать. Местный совет принимает бюджет, утверждает важные нормативно-правовые акты и определяет стратегию развития округа. Будущее следующих пяти лет зависит от тех граждан, которые принимают участие в голосовании. Это очень важно», — отметил Андрей Иванов.

Он также призвал проголосовать тех, кто еще не воспользовался этим правом.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, завершается голосование за новый состав Совета депутатов Одинцовского округа. В 8:00 открылись 173 избирательных участка, голосование продлится до 20:00. Избиратели, зарегистрированные в системе ДЭГ через портал Госуслуг, могут голосовать дистанционно.

В Одинцовском округе более 36 тысяч жителей выбрали онлайн-формат. Дистанционное голосование также завершится 8 сентября в 20:00.

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Ветеран ВОВ Мария Сердюк проголосовала на выборах депутатов в Жуковском

Во всех округах Подмосковья открылись избирательные участки
#подмосковье
#голосование
#андрей иванов
#портал
#онлайн
#явка
#ДЭГ
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Явка избирателей в Подмосковье к 10 часам 8 сентября составила 16,55%
08 сентября 2024, 10:09

Фото: istock / nemchinowa

По состоянию на 10:00 8 сентября явка избирателей на выборах депутатов Советов депутатов городских округов Московской области составила 18,89%. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Явка на избирательных участках составила 13,31% , с помощью ДЭГ свои голоса отдали 81,47% избирателей.

Напомним, выборы в Советы депутатов проходят с 6 по 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Информацию о кандидатах, избирательных участках и списках можно найти на цифровом сервисе ЦИК РФ.

Согласно данным Мособлдумы, в 2024 году выборы в Советы депутатов затронут треть всех избирателей региона — более 2,5 миллионов человек.

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#подмосковье
#выборы
#цик
#явка
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Ветеран ВОВ Мария Сердюк проголосовала на выборах депутатов в Жуковском
08 сентября 2024, 09:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Анисимовна Сердюк из городского округа Жуковский приняла участие в выборах в Совет депутатов города, сообщили в пресс-службе местной администрации.
12 ноября ей исполнится 102 года, и, несмотря на свой почтенный возраст, она всегда активно участвует в выборах, считая это своим гражданским долгом.

Мария Анисимовна начала свою службу на фронте в 1942 году сразу после окончания курсов медсестер. В качестве медицинского работника она прошла войну с батальоном связи и участвовала в Курской битве. Ее заслуги отмечены орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

В звании старшины-санинструктора она проявила героизм на полях сражений, в том числе на Курской дуге и в Сталинградской битве, завершив свой военный путь в Берлине в мае 1945 года. В представлении к ордену «Красной Звезды» подчеркивается ее мужество, отвага и готовность рисковать жизнью ради спасения своих товарищей.

Напоминаем, что выборы в городской Совет депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября. Жителям Жуковского предстоит выбрать 25 депутатов по пяти пятимандатным округам. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

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#подмосковье
#выборы
#совет депутатов
#ветеран
#жуковский
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