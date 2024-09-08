Памфилова: резко снизилось число жалоб и нарушений в Единый день голосования

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Несмотря на то, что Единый день голосования проходит экстраординарных условиях, число жалоб в ЦИК резко снизилось, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, количество нарушений также было зафиксировано на минимальном уровне.
«Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы <…> Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество», — рассказала Памфилова на брифинге.Ранее сообщалось, что на 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, при этом показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%. Член Общественной палаты МО М.А. Большакова заявила, что в нашей стране на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось наибольшее количество участников — 210 070 человек
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