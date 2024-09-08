В Подмосковье завершилось голосование в Советы депутатов

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Голосование в Советы депутатов завершилось в Подмосковье, сообщили в Мособлизбиркоме. Там отметили, что сейчас начался подсчет голосов электората. Выборы прошли в штатном режиме. За ходом голосования наблюдали более восьми тысяч наблюдателей.
В течение всех трех дней голосования члены Избирательной комиссии МО объезжали участки на территории 28 городских округов, оказывая правовую и методическую поддержку комиссиям.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркивала, что в эту избирательную кампанию Центризбирком не увидел активной деятельности со стороны прозападных и антироссийских оппонентов.
Выборы проходили в период с 6 по 8 сентября.
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«Существенных нарушений выявлено не было», — отметил Мособлизбирком.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркивала, что в эту избирательную кампанию Центризбирком не увидел активной деятельности со стороны прозападных и антироссийских оппонентов.
Выборы проходили в период с 6 по 8 сентября.
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Никита Кротов