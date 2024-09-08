Председатель Избирательной комиссии Московской области рассказал о голосовании осужденных

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Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал о голосовании осужденных в регионе. Об этом информирует пресс-служба Мособлизбиркома.
Илья Березкин принял участие в видеоконференции с избирательными комиссиями других субъектов России. Обсуждалась тема обеспечения избирательных прав для подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей.
Также председатели избирательных комиссий из других регионов, включая Челябинскую область и Москву, поделились своим опытом проведения голосования на специальных участках.
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«6 сентября прошло голосование на выборах глав регионов на 11 специальных избирательных участках в Подмосковных СИЗО. Из 176 голосовавших, все были под стражей в Московской области, но зарегистрированы в других регионах страны. Голосование прошло без нарушений, и к нам не поступило ни одной жалобы от избирателей», — отметил Березкин.
Также председатели избирательных комиссий из других регионов, включая Челябинскую область и Москву, поделились своим опытом проведения голосования на специальных участках.
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Анастасия Хохлова