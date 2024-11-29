В Жуковском представлены новые замглавы округа и директор городского парка

Фото: Ю. Лотарев / пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Юрий Лотарев стал заместителем главы городского округа Жуковский. Он будет курировать вопросы градостроительства, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Лотарев – уроженец Подмосковья. В 1991 окончил Московский архитектурный институт по специальности «архитектура». В 2008-2009 годах занимал должность начальника Управления градостроительства администрации Жуковского. Работал в администрации Раменского района, где прошёл путь от главного архитектора до начальника управления градостроительной деятельности и рекламы. Женат, имеет троих детей», – рассказали в пресс-службе.
Фото: С. Дёмин / пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Новым директором жуковского парка назначен Сергей Дёмин.
«Дёмин родился в Люберцах. Окончил Московской университет потребительской кооперации и факультет «Государственное право и муниципальное управление» Российской академии государственной службы при президенте. Трудовую деятельность начал в 1997 году в Раменском Райпотребсоюзе. В 2007 году был избран депутатом Мособлдумы», – отметили в администрации.В региональном парламенте Дёмин работал в комитете по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и информатизации. Отвечал за строительство и связь. Женат, воспитывает четверых детей.
Читайте также:
Жильцы пострадавшего от пожара дома в Жуковском получили временное жильё
Глава городского округа Жуковский прибыл на место пожара в жилом доме
Театральная студия из Жуковского стала лауреатом всероссийского фестиваля
Лора Луганская