Жильцы пострадавшего от пожара дома в Жуковском получили временное жильё

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров провёл встречу с жильцами дома № 5а на улице Осипенко, в котором 25 ноября случился пожар. Встреча прошла в школе № 13, расположенной рядом с пострадавшим зданием, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На все вопросы, которые возникали у присутствующих, даны ответы. Для пострадавших жуковчан было организовано горячее питание, также всем желающим предложено временное жилье. Создан чат с жителями дома для дальнейшего взаимодействия», — сообщил Аубакиров.
«Администрация города готова оказать всю необходимую помощь жителям пострадавшего от пожара дома. В ближайшие дни проведем еще одну встречу», —сказал глава Жуковского.
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Дайана Хусинова