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Жильцы пострадавшего от пожара дома в Жуковском получили временное жильё

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров провёл встречу с жильцами дома № 5а на улице Осипенко, в котором 25 ноября случился пожар. Встреча прошла в школе № 13, расположенной рядом с пострадавшим зданием, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На все вопросы, которые возникали у присутствующих, даны ответы. Для пострадавших жуковчан было организовано горячее питание, также всем желающим предложено временное жилье. Создан чат с жителями дома для дальнейшего взаимодействия», — сообщил Аубакиров.
В настоящее время в доме восстановлены отопление, горячее и холодное водоснабжение, а на первых шести этажах включено освещение в пострадавшей части здания.



На этажах 12, 13 и 14 этажах проводятся следственные мероприятия, после завершения которых жильцы получат доступ в свои квартиры. Устанавливается причина возгорания.

«Администрация города готова оказать всю необходимую помощь жителям пострадавшего от пожара дома. В ближайшие дни проведем еще одну встречу», —сказал глава Жуковского.
Днём 25 ноября в Жуковском произошёл пожар в квартире на 12 этаже дома № 5а по улице Осипенко. Жильцы дома были оперативно эвакуированы. Жертв в результате происшествия не обнаружено.

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Движение на ж/д переезде в Дубне перекроют на несколько часов
26 ноября 2024, 11:43

Фото: istockphoto.com/PhotoAllel

Железнодорожный переезд на Дачной улице в подмосковной Дубне будет перекрываться для автомобилей сегодня, 26 ноября, на три часа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В связи с ремонтно-путевыми работами движение машин через железнодорожный переезд будет закрыто с полудня до трёх часов дня. Кроме того, с 15:00 до 19:00 машины будут пропускать по одной полосе», — говорится в сообщении.
Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обеспечением безопасности движения, планировать поездки заранее и выбирать оптимальные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Апрелевке завершили монтаж пролётного строения путепровода над железнодорожными путями.

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#ограничение движения
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Стало известно, какие елки к Новому году наиболее популярны
Более 80% россиян покупают натуральные елки к Новому году
26 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/petrenkod

Более 80% россиян покупают натуральные елки к Новому году, тратя на них в среднем не больше 4 000 рублей. К соответствующим выводам пришли аналитики сети гипермаркетов «О’КЕЙ». Искусственному новогоднему дереву, как отмечается, отдали предпочтение лишь 15% респондентов.
«Среди причин, по которым россияне выбирают живые елки, на первом месте оказался их уникальный хвойный запах, который важен для 41% опрошенных и дарит ощущение праздника. 37% россиян объяснили свой выбор отсутствием места для хранения искусственной елки, а для 8% покупка живого дерева стала частью семейной традиции», — говорится в опросе, результаты которого есть в распоряжении RT.
Тем временем астролог Жанна Асеева в беседе с «Москвой 24» рассказала, какой подарок на Новый год подойдет разным знакам Зодиака. По ее словам, Овнам подойдет спортивный абонемент или билет на спортивное мероприятие, Тельцам — мягкая игрушка или уютный плед, а Близнецам — обучающий курс или интересная книга.

Астролог отметила, что Раки будут рады подаркам для домашнего уюта — шкатулке или сундучку, Львам подойдет фотосессия или драгоценности, а Девам — полезная техника или набор для творчества.
«Весам лучше дарить подарок, который они смогут использовать со своим партнером. Например, парные билеты в театр или на выставку. Также можно присмотреть элегантные, статусные вещи, которые порадуют изысканный вкус представителя этого знака», — добавила Асеева.
По мнению астролога, скорпионы оценят магический предмет и произведение искусства с глубоким смыслом, Стрельцы — конный тур или путешествие, Козероги — часы или что-то, связанное с коллекционированием, Водолеи — новую модель гаджета или полет на воздушном шаре, а Рыбы — эзотерический предмет или визит к экстрасенсу.

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Диетолог Соломатина рассказала, как стресс приводит к ожирению
Диетолог Соломатина: для борьбы с ожирением нужна просветительская работа
26 ноября 2024, 11:12

Фото: iStock/towfiqu ahamed

26 ноября считается Международный днем борьбы с ожирением. Ожирение является причиной более 200 заболеваний, среди которых поражение репродуктивной функции, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов. В Государственной Думе предлагают включить этот недуг в национальный список социально значимых заболеваний.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» ожирение — это комплексное заболевание, которое формируется в том числе из-за стресса.
«На это влияет множество факторов. Сахар, белая мука, приносит удовольствие людям. Нехватка витамина D приводит к нервным заболеваниям, психическим и так далее. То есть это прямое влияние на любую систему. Недостаток кислорода, глюкозы потянет за собой хандру и прочее», — сказала она.

По ее словам, для борьбы с ожирением каждому человеку нужна своя индивидуальная диета, однако сначала рекомендуется начать с классической инструкции здорового питания — образа жизни.

«Все это очень индивидуально. У каждого человека свой организм, который подвержен определенным стрессам и заболеваниям. И для каждого своя диета. Но сначала нужно отточить болванку, основа здорового питания должна быть. Помимо правильного питания нужно обращать внимание на осознанность, образованность — тут много всего», — сообщила врач.

Она подчеркнула, что на эту тему должна вестись системная просветительская работа, которая исключит все неграмотные подходы.

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Вебинары по дорогам и транспорту состоятся 27 ноября
26 ноября 2024, 11:07

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

27 ноября специалисты Министерства транспорта Московской области проведут традиционные вебинары, чтобы помочь пользователям портала государственных услуг региона правильно подать документы, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во время вебинаров эксперты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее распространённые причины отказов по услугам в сфере транспорта и дорог на региональном портале uslugi.mosreg.ru.

Темы на вебинарах:


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В Ступине завершили ремонт теплосетей
26 ноября 2024, 10:37

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт сети теплоснабжения завершили в городском округе Ступино: были обновлены участки теплотрассы, ведущие от котельной ТЭЦ-17 в квартале «Надежда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения были начаты в мае текущего года. Рабочие полностью демонтировали бетонные конструкции, провели земляные работы, установили тепловые камеры и проложили новые трубопроводы», — говорится в сообщении.
Важность проделанной работы отметил министр ЖКХ области Антон Велиховский.

«Завершение капитального ремонта сетей теплоснабжения в Ступине — уверенный шаг к обеспечению устойчивости системы даже в пиковые зимние нагрузки», — заявил он.
Отмечается, что участки, где провели работы, были благоустроены.

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#антон велиховский
#теплоснабжение
#теплотрасса
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В ГД внесли проект о снятии запрета на деятельность террористических организаций
26 ноября 2024, 10:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ввести механизм приостановления запрета деятельности террористической организации. Соответствующий документ представлен в думской электронной базе.
Отмечается, что проект закона представлен группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным.

В документе уточняется, что предлагаемые изменения направлены на устранение правового пробела и закрепление в законодательстве России возможности временного приостановления запрета деятельности включённых в список террористических организаций. Это будет производиться судом на основании заявления российского генерального прокурора и его заместителя. При этом важно наличие информации, подтверждающей, что организация прекратила террористическую деятельность и её пропаганду.

Авторы проекта подчеркнули, что могут возникать ситуации, при которых организация после включения её в список террористической прекратила запрещённую деятельность, однако по нынешнему законодательству снять с неё статус нельзя.

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*запрещённая в России террористическая организация
#госдума
#законопроект
#терроризм
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#россия
#изменения
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В жилом комплексе «Южная Битца» в эксплуатацию ввели дом на 780 квартир
26 ноября 2024, 10:22

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Микрорайон «Южная Битца» пополнился новым жилым домом на 780 квартир с подземным паркингом на 309 машиномест, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В новом корпусе переменная этажность от 22 до 25 этажей. Общая площадь здания составляет 66,9 тысяч квадратных метров, в нём расположено 780 квартир и более 200 кладовых.

В каждом подъезде установлены лифты с низким уровнем шума и плавным ходом. Первые этажи предназначены для коммерческих помещений общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на прилегающей территории создан полноценный спортивный комплекс: две спортивные площадки для баскетбола и волейбола, а также футбольное поле.

Одновременно с жилым зданием был введён в эксплуатацию подземный паркинг на 309 машиномест, оснащённый отбойниками для колёс.

На данный момент проект выполнен более чем на 80%: построено 10 жилых домов, два детских сада на 325 мест каждый, муниципальная школа на 1550 учеников и поликлиника с пропускной способностью 355 посещений в смену. В настоящее время ведётся строительство ещё одной школы на 1150 мест, жилого корпуса и детского сада на 325 мест.

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#подмосковье
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В Госдуму внесли законопроект об исключении «Талибана»* из списка террористов
26 ноября 2024, 10:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект об исключении движения «Талибан»* из списка запрещённых в России организаций. Соответствующий документ представлен в базе системы обеспечения законодательной деятельности.
Отмечается, что инициатива предполагает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной на территории России террористической, при наличии фактических данных о том, что движение прекратило осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или непосредственное совершение преступлений.

Запрет, в случае принятия закона, будет снят судом на основании заявления российского генерального прокурора и его заместителя.

При этом добавляется, что статус может быть возвращен в случае возобновления террористической деятельности.

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*запрещённое в России террористическое движение
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#терроризм
#россия
#движение
#запрет
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На строящемся путепроводе в Апрелевке смонтировали металлоконструкции пролёта
26 ноября 2024, 10:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Монтаж металлоконструкций пролёта завершили на путепроводе, строящемся над железнодорожными путями в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, общая масса конструкции составила 640 тонн, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Параллельно на путепроводе продолжается устройство подпорных стен со стороны Апрелевской улицы и улицы Самохина. На участке также ведётся переустройство инженерных коммуникаций», — пояснили в ведомстве.
Длина путепровода составит около 272 метров, а общая протяжённость развязки — более километра. Открыть движение по путепроводу планируется в 2025 году.

Строительство путепровода ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Путепровод соединит две части города и обеспечит жителей безопасным и бесперебойным проездом через ж/д пути.

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#путепровод
#строительство
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