В Жуковском состоится форум «Управдом»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковном Жуковском 17 ноября пройдёт форум «Управдом».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, мероприятие будет проходить по адресу: улица Фрунзе, дом 23. Пришедшим на форум необходимо будет пройти в Актовый зал.
Кроме того, стало известно, что на форуме будет обсуждаться такая важная и волнующая жителей тема, как «Обращение с отходами на территории городского округа Жуковский».
При этом, начало форума состоится в 17:00.
Отмечается, что мероприятие могут посетить все желающие.
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Кроме того, стало известно, что на форуме будет обсуждаться такая важная и волнующая жителей тема, как «Обращение с отходами на территории городского округа Жуковский».
Отмечается, что мероприятие могут посетить все желающие.
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Мелисса Тимофеева