Жителям Подмосковья рассказали, где голосовать на сентябрьских выборах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Жители Московской области могут легко узнать, где проголосовать на сентябрьских выборах в советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В вашем округе в сентябре пройдут выборы, а вы только переехали или будете голосовать в первый раз в жизни? Не знаете, где ваш избирательный участок? Всю информацию можно узнать с помощью специального сервиса ЦИК России. Там содержатся сведения о вашем избирательном участке, кандидатах, включении в список избирателей и так далее», – говорится в сообщении.Также информацию можно найти на сайте. Здесь есть номера участковых избирательных комиссий, адреса и контактные данные.
На сайтах городских администраций также опубликованы данные о выборах – списки и границы избирательных участков, номера, места нахождения УИКов и помещений для голосования.
Выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.
Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская