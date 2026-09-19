Вдова Героя России Ирина Сычева посетила ЦОН в Одинцове вместе с четырьмя детьми

19 сентября 2026, 16:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Вдова Героя России Александра Сычева Ирина посетила Центр общественного наблюдения в Одинцове. Она приехала в ЦОН вместе с четырьмя детьми, чтобы лично увидеть, как современные технологии помогают наблюдать за избирательными участками в Подмосковье.





В беседе с журналистами женщина призналась, что впервые оказалась в подобном центре, и он произвёл на неё сильное впечатление.

«Нам подробно показали, как организован видеоконтроль за каждым участком — всё видно буквально как на ладони, процессами управляют открыто и максимально честно. Для меня было очень важно приехать сюда именно с детьми: они должны с малых лет видеть, как проходит голосование, и знать, что результаты объективны. Я вообще часто повторяю детям, что в жизни каждый человек обязан учиться делать собственный, осознанный выбор», — поделилась Ирина.