19 сентября 2026, 14:33

Делегаты из шести стран отметили прозрачность выборов в Подмосковье

Фото: пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»

Международная делегация из Сербии, Демократической Республики Конго, Аргентины, Ливана, Греции и Испании посетила Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области. Гости ознакомились с организацией мониторинга и техническими возможностями площадки, которая получает информацию с избирательных участков региона и позволяет в режиме реального времени следить за ходом голосования.





Исполнительный секретарь Антиимпериалистического интернационала народов из Аргентины Луис Перес Лейра отметил, что делегация представляет разные регионы мира. По его словам, наблюдателей впечатлили организация избирательного процесса и возможности для участия граждан в голосовании.





«Мы по-настоящему впечатлены тем, насколько выборы хорошо организованы и прозрачны», — заявил Перес Лейра.

«Организация, обеспечение безопасности, демократичности — на очень высоком уровне», — отметил Вулин.