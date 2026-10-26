«Я не живу — я существую»: Вдова Миши Маваши высказалась о его смерти

26 октября 2026, 19:06

Вдова Миши Маваши прокомментировала смерть рэпера

Миша Маваши (Фото: телеграм/@mishapitbullmavashi)

Вдова рэпера Михаила Маваши (Ница) Екатерина прокомментировала его смерть, назвав произошедшее концом своей жизни. Пост она написала в телеграм.





В воскресенье в канале исполнителя сообщили, что он скончался в возрасте 41 года. Михаил Ниц (Маваши) родился 29 января 1985 года. С 2009 года занимался музыкой. В 2014 году основал сайд-проект «ЦельРазгром», выпустивший два альбома. Спустя четыре года создал музыкальный коллектив «МАВАШИ group».





«Я не живу сейчас — я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет... Он навсегда в моем сердце и думаю в ваших тоже... Для меня это конец жизни и бессмысленность существования. Я никому никаких комментариев не даю», — написала она.

«Когда пройдут похороны я сама еще не знаю. Только скоро увижусь со всеми. Мама, брат и все остальные уже в пути», — добавила Екатерина.