«Я не живу — я существую»: Вдова Миши Маваши высказалась о его смерти
Вдова Миши Маваши прокомментировала смерть рэпера
Вдова рэпера Михаила Маваши (Ница) Екатерина прокомментировала его смерть, назвав произошедшее концом своей жизни. Пост она написала в телеграм.
В воскресенье в канале исполнителя сообщили, что он скончался в возрасте 41 года. Михаил Ниц (Маваши) родился 29 января 1985 года. С 2009 года занимался музыкой. В 2014 году основал сайд-проект «ЦельРазгром», выпустивший два альбома. Спустя четыре года создал музыкальный коллектив «МАВАШИ group».
«Я не живу сейчас — я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет... Он навсегда в моем сердце и думаю в ваших тоже... Для меня это конец жизни и бессмысленность существования. Я никому никаких комментариев не даю», — написала она.
Екатерина добавила, что, несмотря на трагедию, пытается держаться, поскольку необходимо организовать похороны. Маваши выступал в поддержку проведения специальной военной операции. В конце 2022 года основал движение «Северный человек» с целью консолидации славян и помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года совершил поездку в зону боевых действий для доставки гуманитарной помощи российским военным. В 2025 году Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества.
«Когда пройдут похороны я сама еще не знаю. Только скоро увижусь со всеми. Мама, брат и все остальные уже в пути», — добавила Екатерина.