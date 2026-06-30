«Вечерний Санкт-Петербург» запустил бот в МАХ для обратной связи с читателями
Газета «Вечерний Санкт-Петербург» запустила в мессенджере МАХ бот для своей аудитории. Теперь люди могут рассказывать редакции о важных событиях, которые происходят в городе.
Кроме того, читатели получили возможность делиться интересными фотографиями и видеозаписями, а также предлагать темы для будущих публикаций.
«С помощью бота также можно обратиться в редакцию по вопросам рекламы и информационного сотрудничества», — сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
Отмечается, что авторов, чьи материалы будут опубликованы в канале издания в МАХ, ждут фирменные подарки от редакции. Написать в бот можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области запустил для жителей чат-бота в мессенджере МАХ. Там можно узнать сроки проведения капремонта, список запланированных работ, данные о заказчике и подрядчике, а также направить обращение в Фонд капремонта.