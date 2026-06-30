«Вечерний Санкт-Петербург» запустил бот в МАХ для обратной связи с читателями

30 июня 2026, 16:15

Фото: iStock/MUNTHITA LAMLUE

Газета «Вечерний Санкт-Петербург» запустила в мессенджере МАХ бот для своей аудитории. Теперь люди могут рассказывать редакции о важных событиях, которые происходят в городе.





Кроме того, читатели получили возможность делиться интересными фотографиями и видеозаписями, а также предлагать темы для будущих публикаций.





«С помощью бота также можно обратиться в редакцию по вопросам рекламы и информационного сотрудничества», — сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».