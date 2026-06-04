Вечером 4 июня сильнейшая магнитная буря накроет Землю
Вечером 4 июня на Земле начнётся сильная магнитная буря уровня G3
Вечером 4 июня на Земле начнётся магнитная буря уровня G3. Она может войти в тройку самых сильных с начала года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Как рассказали эксперты Москве 24, возмущение возникнет из-за серии вспышек на Солнце, которые произошли ранее.
Тогда в сторону нашей планеты отправились сразу два или три плазменных облака. Хотя взрывы разделяли примерно 10 часов, более поздние выбросы догонят ранние и сольются в единую структуру диаметром около 200 миллионов километров.
«При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует — математические модели считают такую вероятность равной нулю, но на практике такие случаи бывали», — предупредили учёные.Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в выходные. По его словам, осадки в эти дни маловероятны.