Вечером 4 июня сильнейшая магнитная буря накроет Землю

04 июня 2026, 10:42

Вечером 4 июня на Земле начнётся сильная магнитная буря уровня G3

Фото: Istock/Elen11

Вечером 4 июня на Земле начнётся магнитная буря уровня G3. Она может войти в тройку самых сильных с начала года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.





Как рассказали эксперты Москве 24, возмущение возникнет из-за серии вспышек на Солнце, которые произошли ранее.



Тогда в сторону нашей планеты отправились сразу два или три плазменных облака. Хотя взрывы разделяли примерно 10 часов, более поздние выбросы догонят ранние и сольются в единую структуру диаметром около 200 миллионов километров.

«При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует — математические модели считают такую вероятность равной нулю, но на практике такие случаи бывали», — предупредили учёные.