Великая суббота 19 апреля: почему в этот день нельзя считать деньги и ходить с распущенными волосами, народные приметы

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Великая суббота — заключительный день Страстной недели и один из ключевых моментов в христианском календаре. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом и важными традициями, связанными с последними событиями земной жизни Иисуса Христа перед Его Воскресением. О том, что можно и нельзя делать 19 апреля расскажет «Радио 1».
Значение Великой субботы
Считается, что в этот день, пока тело Иисуса находилось в гробнице, он душой сошёл в ад, чтобы вывести оттуда праведников и вернуть их в рай. Среди них — Адам и Ева. Погребение Христа произошло в пятницу вечером, а в субботу Понтий Пилат, обеспокоенный возможным нарушением покоя гробницы, приказал поставить охрану, запечатать вход и закрыть его тяжёлым камнем.
Когда вечером женщины пришли к пещере, перед ними предстал Ангел, который сообщил, что Иисус воскрес — гробница была пуста.
Традиции Великой субботы
В православных храмах в этот день совершается особое богослужение — Полунощница. Во время службы из центра храма выносят Плащаницу и переносят её в алтарь. Священнослужители облачаются в тёмные одежды, алтарь завешивается тёмной тканью.
Также именно в этот день в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь — один из главных символов Пасхи.
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Кроме того, в течение всего дня в храмах освящаются пасхальные корзины. В разных регионах состав корзины может отличаться, но традиционно в неё входят куличи, яйца, соль, хлеб и мясные изделия.
Что нельзя делать в Великую субботу 19 апреля
Этот день требует особого уважения и духовной сосредоточенности, поэтому под запретом:
- не стоит рубить яблони и берёзы, ломать у них ветки или как-либо вредить этим деревьям — такие действия могут навлечь беду на всю семью;
- лучше не пересчитывать свои деньги без необходимости — это может привести к убыткам и финансовым трудностям;
- не рекомендуется носить одежду чёрного, синего или зелёного цвета — считается, что так можно отпугнуть удачу;
- в этот день лучше не заниматься тяжёлой работой в доме или в огороде — усилия окажутся напрасными, результат разочарует;
- не стоит давать обещаний, которые не уверены, что сможете выполнить — это может повлечь за собой череду неудач;
- важно избегать грусти и негативных мыслей — плохое настроение может надолго оттолкнуть счастье;
- беременным женщинам лучше заплетать волосы, а не ходить с распущенными — это поможет облегчить роды;
- незамужним девушкам не стоит срывать цветы яблони — считается, что из-за этого замужество может долго не наступить.
Что можно делать в Великую субботу
- Посетить храм и принять участие в богослужении;
- готовить праздничные блюдв к Пасхе;
- извиняться перед теми, с кем были разногласия.
Также по народным традициям в этот день особое внимание уделяли яблоням — символу чистоты и красоты. Люди кланялись деревьям, красили их стволы, подпирали ветви. Матери незамужних девушек трясли перед деревьями рушниками из приданого, чтобы призвать достойного жениха. Беременные женщины держались за ствол яблони, чтобы ребёнок родился здоровым.
Фото: istockphoto / Nicholas Klein
Народные традиции и приметы 19 апреля
19 апреля на Руси поминали святого Евтихия Тихого, молились ему об избавлении от болезней. Хозяйки в этот день пекли пироги с яблоками или горохом — считалось, что эти начинки несут в дом энергию благополучия.
Наши предки внимательно следили за природными знаками, чтобы предсказать погоду:
- тёплая безветренная погода — к раннему урожаю хлеба и гороха;
- утренний туман — к сухой погоде до конца месяца;
- гнёзда диких уток у воды — к засушливому лету;
- отсутствие ласточек — к холодной весне;
- много берёзового сока — к дождливому июню, июлю и августу;
- пауки в углах — к ранней холодной осени.
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Дайана Хусинова