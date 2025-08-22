Венгрия сообщила о сроках ремонта повреждённого участка «Дружбы»

22 августа 2025, 19:30

Заминка в поставках нефти продлится около недели из-за ремонта трубопровода

Фото: Istock/kodda

Ремонтные работы на повреждённом участке нефтепровода «Дружба» продлятся как минимум пять дней. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.





По словам Сийярто, российская сторона заверила его в намерении восстановить работу трубопровода в максимально сжатые сроки. Инцидент, по оценке министра, привёл к более серьёзным повреждениям, чем предыдущие, из-за применения беспилотников и ракет.

«Мой российский коллега заверил меня, что они восстановят маршрут снабжения, как можно скорее, но ремонт займет не менее пяти дней», — написал глава МИД Венгрии.