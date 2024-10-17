Верховный суд расширил критерии «движимости» для налогов

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Российский Верховный суд (ВС РФ) уточнил критерии, по которым налоговые органы могут определять отношение имущества компаний к недвижимости для налогообложения. Об этом информирует РБК.
Прецедентом стало рассмотрение жалобы лесозаготовительной компании «Аркаим» из Хабаровска, которая находится в процессе банкротства. Коллегия Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу компании, установив, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции не относятся к недвижимости и, следовательно, не подлежат налогообложению.
Тем не менее, юристы считают, что это решение не сможет окончательно разрешить все аналогичные споры, которые продолжаются уже много лет.
Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал законным лишение полномочий судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, которое выражалось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Тем не менее, юристы считают, что это решение не сможет окончательно разрешить все аналогичные споры, которые продолжаются уже много лет.
Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал законным лишение полномочий судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, которое выражалось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова