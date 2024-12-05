Весенний призыв 2025: сроки службы, изменения в законе, кого призовут в армию

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План призыва на весну 2025 года в России пока не утвержден. В 2022 году на службу отправились 134 000 чел., в 2023 г. — 147 000 новобранцев, а весной 2024 — 150 тыс. Очевидна тенденция к увеличению численности призывников. Однако точно известно, что весенний призыв 2025 года сопровождается новыми особенностями законодательства, которые вступили в силу с января 2024 года. Подробности – в материале «Радио 1».
Когда будет весенний призыв 2025
Сроки весеннего призыва в 2025 году пока остаются прежними — с 1 апреля 2025 и продлится до 15 июля 2025.
Изменения в законе о призыве
С января 2024 года в силу вступили новые особенности законодательства, который сопровождают грядущий призыв:
- Возраст военнообязанных увеличили на 3 года, теперь на службу призывают от 18 до 30 лет;
- Также увеличены возраст снятия с воинского учета и сроки пребывания в запасе и мобилизационном резерве;
- За неявку в военный комиссариат по повестке увеличен штраф — от 10 000 до 30 000 руб. Отметим, что увеличенные административные взыскания действуют с 1 октября 2023 года.
- Возможен вариант изменения оснований для отсрочки либо освобождения от срочной службы по здоровью, в этом году он не утвержден;
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Кого призовут весной в 2025 году
На срочную службу будут привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Под весенний призыв 2025 года подпадают мужчины, которые не имеют права на отсрочку, родившиеся в 1995 году и далее: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007. Так, в следующем году повестку могут получить граждане, которым исполнилось 27 лет в 2024 или в 2025 (от 1997 г.р.). Призывть новобранцев буду, в том числе, и на новых территориях РФ.
Утётно-призывной деятельностью и сопутствующей работой занимаются комиссариаты — ставят новобранцев на ВУ, принимают решение об отсрочке, освобождении, направление призывника по месту несения службы, а также ведут учет призывников (информацию о смене места работы, состояния здоровья, семейного положения и так далее).
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Сроки призыва 2025
Основные сроки весеннего призыва в 2025 году:
- с 1 апреля по 15 июля — общий срок весенней призывной кампании 2025 года;
- с 1 мая до 15 июля — срок призыва, действующий в отношении учителей, педагогов, работников сферы образования.
- с 1 мая до 15 июля — срок призыва в отдельных регионах.
Весной не будут призывать граждан, работающих в сфере сельского хозяйства, поскольку в этот период они занимаются проблемами будущего урожая и продовольствия.
После 15 июля повестки также могут высылаться, однако они касаются уточнения информации или уже обеспечения явки на осенний призыв 2025.
Порядок призыва в армию весной 2025
Порядок призыва в армию весной 2025 стандартный:
- прохождение медкомиссии, определяющие критерии годности или освобождающие от службы по стоянию здоровья. Также возможно назначение повторного медосвидетельствование спустя 6 месяцев;
- явка на заседание призывной комиссии. Принимается окончательное решение о призыве или освобождении. Есть случаи, когда уже по результатам медкомиссии признают годным и вручают повестку.
В 2025 году длительность службы в армии останется прежней – 1 год.
Категории годности призывника:
- Категория А: годен без ограничений, призывник может служить в любых войсках и подразделениях;
- Категория Б: незначительные ограничения. Несли службу может, соднако в элитных подразделениях, к примеру, в ВДВ путь закрыт;
- Категория В: не подлежит призыву. Освобожден от службы по призыву, но может быть вызван на военные сборы или призвать в случае мобилизации;
- Категория Г: временно не годен (из-за ряда заболеваний призывника могут признать негодным на срок до 12 месяцев);
- Категория Д: не годен к военной службе (в армию не может попасть ни при каких обстоятельствах).
Обращаем внимание, что что весенний призыв не является мобилизацией . Частичная мобилизация регулируется Указом Президента РФ Владимира Путина от 21.09.2022 N 647 и другими документами.
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