Ветеран «Альфы» о замаскированных под бомбы предметах: «Банкнот еще не было»

12 ноября 2025, 11:24

Ветеран «Альфы» Гончаров: игрушки и зажигалки часто маскируют под бомбы

Фото: iStock/aerogondo

Взрывные устройства все чаще маскируют под обычные бытовые предметы, такие как игрушки и зажигалки. Об этом заявил глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, недавний инцидент в Красногорске говорит об опасности любых найденных на улице предметов. Напомним, там школьник пострадал от детонации СВУ, пытаясь поднять деньги с земли.



Гончаров отметил, что это первый на его памяти случай, когда взрывчатку маскируют под купюру. Он призвал не трогать и не поднимать подозрительные предметы в общественных местах.

«Банкнот еще не было ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Подмосковье. <…> Чаще всего для [маскировки бомб] использовались игрушки, портмоне или какие-то бытовые предметы, зажигалки. К этим предметам нужно относиться с еще большей осторожностью», — заключил собеседник издания.