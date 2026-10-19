В Башкирии перевернулся минивэн в результате ДТП: пострадал ребенок

19 октября 2026, 12:58

У пострадавших в ДТП в Уфе тяжелое, но стабильное состояние

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В состоянии 35-летней женщины и маленького ребенка, пострадавших в ДТП с перевернувшимся минивэном в Уфе, отмечается положительная динамика. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Оба пострадавших остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.





По данным Управления гражданской защиты Уфы, 16 октября столкнулись автомобили BMW, Mercedes и Kia Carnival. Последний автомобиль перевернулся.



