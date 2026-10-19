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В Башкирии перевернулся минивэн в результате ДТП: пострадал ребенок

У пострадавших в ДТП в Уфе тяжелое, но стабильное состояние
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В состоянии 35-летней женщины и маленького ребенка, пострадавших в ДТП с перевернувшимся минивэном в Уфе, отмечается положительная динамика. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Оба пострадавших остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.



По данным Управления гражданской защиты Уфы, 16 октября столкнулись автомобили BMW, Mercedes и Kia Carnival. Последний автомобиль перевернулся.

«Состояние 35-летней женщины и ребенка, которые пострадали в аварии в пятницу, остается тяжелым, стабильным с положительной динамикой. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Рахматуллин.


Ранее на федеральной трассе фура перевернулась и парализовала движение. Все произошло в Иркутской области.
Никита Кротов

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