В Башкирии перевернулся минивэн в результате ДТП: пострадал ребенок
У пострадавших в ДТП в Уфе тяжелое, но стабильное состояние
В состоянии 35-летней женщины и маленького ребенка, пострадавших в ДТП с перевернувшимся минивэном в Уфе, отмечается положительная динамика. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Оба пострадавших остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
По данным Управления гражданской защиты Уфы, 16 октября столкнулись автомобили BMW, Mercedes и Kia Carnival. Последний автомобиль перевернулся.
«Состояние 35-летней женщины и ребенка, которые пострадали в аварии в пятницу, остается тяжелым, стабильным с положительной динамикой. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Рахматуллин.Ранее на федеральной трассе фура перевернулась и парализовала движение. Все произошло в Иркутской области.