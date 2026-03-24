Vietnam Airlines приостановила ряд внутренних рейсов по одной причине
Авиаперевозчики Юго-Восточной Азии сокращают часть рейсов на фоне дефицита топлива. Как сообщает Bloomberg, Vietnam Airlines с 1 апреля временно отменит около 20 внутренних полетов в неделю.
По данным управления гражданской авиации Вьетнама, ограничения затронут внутреннюю маршрутную сеть национального перевозчика. О сокращении части рейсов также объявила VietJet Aviation JSC. В Bamboo Airways заявили, что намереваются сохранить полеты в периоды максимального спроса, однако их частота, вероятно, окажется ниже, чем годом ранее. В компании также призвали власти усилить поддержку отрасли.
О возможных перебоях в авиасообщении предупредили и на Филиппинах. Президент страны Фердинанд Маркос-младший в интервью Bloomberg не исключил приостановку части рейсов. По его словам, ряд государств уже отказался заправлять филиппинские самолеты в своих аэропортах. Из-за этого авиакомпаниям приходится брать дополнительный запас топлива, что в долгосрочной перспективе может обернуться серьезной проблемой.
Ранее столичный аэропорт ввел ограничения на полеты.
Читайте также: