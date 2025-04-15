Выход на пенсию 2025: страховой стаж, нестраховые периоды и досрочное получение отчислений от государства

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Для выхода на пенсию россиянам необходимо иметь трудовой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты. Однако есть нюансы, которые важно знать перед тем, как начинать получать отчисления от государства. Что такое страховой стаж, нестраховые периоды и как гражданам с длительным стажем работы выйти на пенсию досрочно — в материале «Радио 1».
Что такое страховые и нестраховые периодыДля назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет страхового стажа и наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 30, а еще достижение пенсионного возраста. При расчёте размера пенсии ИПК умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, которая с января 2025 года составляет 145,69 рублей.
Периоды трудовой деятельности, за которые начисляются или уплачиваются страховые взносы в Социальный фонд, считаются страховыми. Наряду с ними существуют нестраховые периоды — время, когда человек не работает, но при этом его пенсионные права на страховую пенсию формируются. Страховые и нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж и за них начисляются пенсионные коэффициенты.
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На что влияют страховые и нестраховые периодыНестраховые периоды влияют на определение права при назначении страховой пенсии и её размер. К примеру, уход за ребёнком в возрасте до 1,5 лет принесёт родителю от 2,7 до 24,3 пенсионных коэффициентов в зависимости от количества детей. Помимо коэффициентов в страховом стаже будут учтены от полутора до 6 лет ухода за детьми.
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В страховой стаж наравне с трудовой деятельностью и периодами ухода за детьми включается и время прохождения военной службы по призыву и проживания супругов военнослужащих в местностях, где они не могли трудиться из-за отсутствия возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности. Еще входит время ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или человеком, достигшим 80-летнего возраста и другие. За каждый из таких периодов начисляется 1,8 пенсионных коэффициента.
Нестраховые периоды засчитываются в стаж лишь при условии, если им предшествовала или следовала за ними работа, за которую начислялись (уплачивались) страховые взносы в Социальный фонд. Если страховые и нестраховые периоды совпадают по времени, то в стаж засчитывается один из таких периодов.
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Как досрочно получить страховую пенсию Жители регионов с длительным стажем работы могут получить страховую пенсию по старости досрочно — на два года раньше пенсионного возраста. Для этого мужчинам нужно проработать не менее 42 лет, а женщинам — не менее 37 лет.
В длительный стаж наравне с трудовой деятельностью засчитываются лишь периоды прохождения военной службы по призыву, пребывания в добровольческих формированиях, участия в спецоперации, а еще получения пособия по временной нетрудоспособности.
За каждый год прохождения службы по призыву начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Участие в СВО для мобилизованных, добровольцев и контрактников учитывается в двойном размере — из расчёта 3,6 коэффициента в год.
Стоит отметить, что время получения пособия по безработице, ухода за детьми до 1,5 лет и за нетрудоспособными гражданами и другие нестраховые периоды не включаются в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии за длительный стаж.
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