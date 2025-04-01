Замена прав в 2025 году: кому нужно менять, новые штрафы и запрет на иностранные водительские права

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С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу новые правила, согласно которым определённые категории иностранных водительских удостоверений перестанут действовать. Это затронет как иностранных граждан, получивших вид на жительство или гражданство РФ, так и россиян, ранее получивших права за границей. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Какие водительские удостоверения станут недействительными
Согласно изменениям в законе о безопасности дорожного движения, принятым 1 апреля 2024 года, с 2025 года прекращается действие некоторых иностранных водительских удостоверений.
Кому нужно менять права в 2025 году
- Иностранным гражданам и лицам без гражданства, если с момента получения вида на жительство или гражданства РФ прошёл год (то есть если они получили эти документы до 1 апреля 2024 года).
- Гражданам России, получивших иностранное водительское удостоверение, если с момента их первого въезда в Россию после получения прав прошёл год.
Исключения: кто может не сдавать экзамены
Некоторые категории водителей могут заменить иностранные права на российские без дополнительных испытаний. Это касается:
- Граждан Белоруссии — их национальные водительские удостоверения полностью признаются в России. Они могут обменять их на российские без экзаменов;
- граждан РФ и иностранцев, которые получили вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года.
Как поменять права на российские в 2025 году
Водители, чьи удостоверения перестают действовать, должны получить российские права. Однако для этого потребуется сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Требование распространяется на следующие категории транспортных средств:
- А — мотоциклы;
- В — легковые автомобили;
- М — мопеды и скутеры;
- ВЕ — легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг;
- А1, В1 — лёгкие мотоциклы.
Для получения российских прав потребуется стандартный пакет документов:
- заявление о выдаче водительского удостоверения;
- паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ;
- старое иностранное водительское удостоверение;
- медицинская справка формы 003-В/у.
Штрафы за вождение с недействительными правами
Если водитель выезжает на дорогу с удостоверением, которое больше не имеет силы, он нарушает ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 000 до 15 000 рублей, а его автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.
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При этом сам факт отсутствия замены удостоверения не является правонарушением. Если водитель не собирается садиться за руль, он может заменить права позднее, когда такая необходимость возникнет.
Как получить медсправку для замены прав
Для получения российского водительского удостоверения требуется медицинская справка формы 003-В/у. Важно оформить её заранее, так как не всегда удаётся получить справку в течение одного дня.
Для получения документа нужно пройти осмотр у следующих специалистов:
- Офтальмолог;
- Психиатр;
- Нарколог;
- Хирург;
- Терапевт или врач общей практики;
- Невролог (для некоторых категорий водителей).
Также потребуется посетить психоневрологический и наркологический диспансеры по месту жительства или временной регистрации. Их услуги оплачиваются отдельно.
Стоимость справки зависит от региона и медицинского учреждения. В государственных клиниках цена может составлять от 3 000 до 6 000 рублей, а в частных учреждениях стоимость выше, но процесс оформления быстрее.
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