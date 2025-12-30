Выпуск консолей PlayStation и Xbox отложат из-за высоких цен на память
Производители игровых устройств, включая Sony и Microsoft, рассматривают возможность отложить запуск новых консолей. Об этом пишет издание Insider Gaming.
Главной причиной этого шага стали высокие цены на оперативную память, вызванные ростом спроса на технологии искусственного интеллекта.
Автор статьи, Том Хендерсон, узнал о возможной задержке анонса PlayStation и Xbox нового поколения 19 декабря. Источники инсайдера утверждают, что руководители компаний обсуждают перенос релиза, чтобы избежать проблем с нехваткой комплектующих.
Игровая индустрия оказалась в сложной ситуации. Перенос выхода консолей может повлиять на планы многих геймеров и разработчиков. Остается ждать дальнейших новостей от производителей.
