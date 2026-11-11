На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8
На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8. Об этом ТАСС рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Эпицентр сейсмособытия находился в 81 км от Петропавловска-Камчатского. Жители краевой столицы ощутили слабые подземные толчки в момент инцидента. Сейчас специалисты уточняют интенсивность сотрясений. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что посольство России в США отслеживает судьбу гражданина РФ Михаила Ларгина, которого экстрадировали из Коста-Рики по запросу американских властей. Россиянину вменяют обход экспортных ограничений США в отношении Венесуэлы. Подробности читайте в нашем материале.
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