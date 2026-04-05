В России создали ГОСТ на приготовление вареников и запеканки
В России появились рекомендации по приготовлению вареников и запеканки. Они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, передает РИА Новости со ссылкой на документ.
Согласно материалу, пресное тесто для вареников следует изготавливать из пшеничной, ржаной или гречневой муки. Начинка должна быть уже готовой, не требующей тепловой обработки. Для сладких вариантов используют творог, ягоды и фрукты, для несладких — картофель, грибы, капусту, мясо с луком.
Чтобы сделать обычную версию этого блюда, нужно раскатать тесто в круглые сочни, выложить на них начинку, сложить заготовку пополам и защепить край — простым способом или узором «косичка». Вареники отваривают в подсоленной кипящей воде и подают горячими, хотя сладкие можно есть и холодными.
Также популярно готовить ленивые вареники. В этом случае тесто смешивают с начинкой (чаще всего творогом), раскатывают в жгут и нарезают кусочками.
Что касается принципов приготовления запеканки, для неё необходимо брать измельчённые, размятые или пюреобразные продукты. Чаще всего это картофель, овощи, крупы и творог. Ингредиенты выкладывают слоями в плоскую жаропрочную форму или сковороду и запекают до румяной корочки. К простым запеканкам можно подать сметану, а к сладким — плодово-ягодные кисели, варенье, мёд или сгущённое молоко.
Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, в том числе на булочки, плюшки, сдобу, лепешки. Его разработали с целью заменить существующий стандарт, который приняли около 40 лет назад.