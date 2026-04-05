В России создали ГОСТ на приготовление вареников и запеканки

05 апреля 2026, 01:43

Фото: iStock/Maxim Sparish

В России появились рекомендации по приготовлению вареников и запеканки. Они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, передает РИА Новости со ссылкой на документ.





Согласно материалу, пресное тесто для вареников следует изготавливать из пшеничной, ржаной или гречневой муки. Начинка должна быть уже готовой, не требующей тепловой обработки. Для сладких вариантов используют творог, ягоды и фрукты, для несладких — картофель, грибы, капусту, мясо с луком.



Чтобы сделать обычную версию этого блюда, нужно раскатать тесто в круглые сочни, выложить на них начинку, сложить заготовку пополам и защепить край — простым способом или узором «косичка». Вареники отваривают в подсоленной кипящей воде и подают горячими, хотя сладкие можно есть и холодными.



