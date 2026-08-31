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Выяснилась причина нападения медведя на двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой

Причиной нападения медведицы на двух охотников на Камчатке стал материнский инстинкт
Фото: iStock/Travel Photographer

Нападение медведицы на двух охотников на Камчатке объясняется материнским инстинктом. Хищница защищала медвежат, поэтому не стала преследовать людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевое правительство.



Напомним, что инцидент произошёл в районе села Хатырка на границе Камчатки с Чукоткой. Два мужчины столкнулись с диким зверем во время охоты и получили различные травмы. К счастью, они сумели выжить. Пострадавших доставили в больницу села Тиличики, один из них оказался руководителем колхоза имени Беккерева. Сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

По уточненной информации, охотники наткнулись не на медведя, а на медведицу. Она тут же набросилась на людей, поскольку испугалась за свое потомство. Одного мужчину хищница укусила за ногу, а второй, спасаясь, прыгнул со скалы и при падении повредил конечность. После этого медведица не стала их преследовать и увёла своих малышей в сторону.

Мария Моисеева

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