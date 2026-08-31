Выяснилась причина нападения медведя на двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой

31 августа 2026, 07:07

Причиной нападения медведицы на двух охотников на Камчатке стал материнский инстинкт

Фото: iStock/Travel Photographer

Нападение медведицы на двух охотников на Камчатке объясняется материнским инстинктом. Хищница защищала медвежат, поэтому не стала преследовать людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевое правительство.