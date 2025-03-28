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Выяснились дата и время прощания с ведущим «Царя горы»

Прощание с актером и ведущим Веселкиным состоится в РАМТе 29 марта
Алексей Веселкин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Алексей Веселкин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, ведущим телепрограммы «Царь горы», состоится 29 марта в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Информацию о времени панихиды и места захоронения ведущего передает ТАСС.
«Гражданская панихида состоится в РАМТе в субботу, 29 марта с 11:00 до 13:00. Алексей Веселкин будет похоронен на Троекуровском кладбище», — объяснил представитель театра.
Утром 27 марта на официальном сайте театра опубликовали информацию о гибели Веселкина. Ему было 63 года. Алексей Веселкин вел популярные телешоу, такие как «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы». Коллега артиста, актер Алексей Мясников, назвал его жизнерадостным человеком, для которого театр всегда оставался главным делом.

Уточняется, что тело артиста нашла его супруга — мужчина скончался в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве в ночь с 26 на 27 марта.

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В подмосковных больницах в этом году запустили 26 единиц тяжёлого оборудования
27 марта 2025, 22:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных медицинских учреждениях с начала года уже заработало 26 единиц тяжёлой медтехники. Две из них запустили 27 марта в Рузской и Королёвской больницах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Для качественной диагностики продолжаем закупать цифровое оборудование в наши медорганизации. С начала года в больницы региона поставили уже 26 единиц тяжёлого оборудования более чем на 884 млн рублей. Сегодня начали работать флюорограф в Рузской больнице и маммограф в Королёвской. Новые аппараты установлены взамен устаревшего оборудования», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
На новом флюорографе в поликлинике Рузы будет проводят порядка 50 исследований в сутки, а на маммографе в поликлинике филиала «Юбилейный» в Королёве – 32. Диагностика бесплатная, по полису ОМС, по направлению лечащего врача.

Как отметили в министерстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

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Стало известно, в каком возрасте россияне съезжают от родителей
Исследование: в среднем россияне съезжают от родителей в 26 лет
27 марта 2025, 21:02

Фото: istockphoto/standret

В среднем россияне съезжают от родителей примерно в 26 лет, при этом большинство (41%) — в съемную квартиру. К соответствующим выводам пришло исследование «СберСтрахование». При этом 12% опрошенных заявили, что съезжать и вовсе не нужно, так как лучше жить всем вместе.
«Вместе с тем 76% респондентов считают ипотеку наиболее доступным вариантом обзавестись собственным жильем молодой семье, при этом 53% из них подчеркнули ценность финансовой помощи со стороны родителей. К возможности накопить на покупку собственного жилья без кредитов склоняются 6% респондентов, а получить его от государства — 5%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными исследования.
В то же время опрос Level Group показал, что каждый десятый россиянин предпенсионного возраста мечтает переехать, но не имеет такой возможности. Как отмечает «Газета.Ru», изучившая результаты опроса, 15% хотят переехать в другой регион, 9% — за город, а 4% — в другую страну. Большинство ожидающих пенсии респондентов (53%) не хотят и не намерены куда-либо переезжать.
«Те, кто планируют переехать на пенсии, чаще всего выбирают для жизни Москву и Подмосковье (38% опрошенных) и Санкт-Петербург (26%). Каждый пятый (20%) планирует переезд в Крым, а каждый десятый (10%) — в города Краснодарского края», — говорится в материале.
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HR-эксперт раскрыла, как справиться с выгоранием
HR-эксперт Алексеева: в борьбе с выгоранием помогут границы в работе и отдых
27 марта 2025, 20:57

Фото: istockphoto/fizkes

В борьбе с профессиональным выгоранием помогут границы в отношениях с руководством и клиентами, а также длительный отдых или временный переход на гибкий график работы. Об этом заявила HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева. По ее словам, восстановлению помогут прогулки экскурсии, спорт и массажные процедуры.
«Первое, о чем стоит задуматься, — необходимость расставить с руководством и клиентами границы. Безусловно, случаются неотложные внеплановые задачи и ситуации, которые вытекают из специфики профессии, но они не должны становиться системой», — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем аналитики Группы Ренессанс Страхование и hh.ru выяснили, что 63% россиян не откладывают деньги на будущее своих детей. Как пишет «Газета.Ru», изучившая данные исследования, при этом 67% опрошенных считают, что если у родителей есть возможность купить детям жилье или оплатить первоначальный взнос, то желательно это сделать. А 23% считают такой шаг и вовсе обязательным.
«Опрос также выявил, что деньги на будущее детей чаще откладывают отцы (44%), тогда как среди женщин таковых 34%. Мужчины также чаще откладывают более крупные суммы. Например, суммами в размере 10-30 тыс. руб. детскую копилку пополняют 8% опрошенных женщин и 13% респондентов-мужчин», — говорится в материале.
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Большинство россиян признались в эмоциональной зависимости от обстановки на работе
Исследование: работа влияет на настроение у 76% россиян
27 марта 2025, 20:47

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Большинство россиян признались, что они эмоционально зависимы от происходящего на работе, она влияет на настроение и уровень счастья у 76% опрошенных. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса Контур.Толк. При этом 81% респондентов довольны своей работой, а 59% из них хотели бы улучшить лишь некоторые аспекты — зарплату и условия труда.
«Абсолютное большинство респондентов признались, что намного счастливее их сделает возможность работать в гибком графике или на удаленке (85%). Еще 37% хотели бы получать дополнительные дни отпуска за переработки, а 35% были бы рады четырехдневной рабочей неделе», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с данными исследования.
В то же время эксперты «Авито Работы» назвали месяцы в 2025 году, в которых можно будет максимально выгодно взять отпуск. Как отмечает RT, изучивший итоги исследования, самые удобные для отпуска — те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как чем их меньше, тем каждый из них «дороже».
«В 2024 году таких месяцев было немного (июль, август, октябрь), но в 2025 году выбор значительно шире: наиболее выгодными будут апрель (22 рабочих дня), июль (23 рабочих дня), сентябрь (22 рабочих дня), октябрь (23 рабочих дня) и декабрь (22 рабочих дня)», — приводит издание заявление экспертов.
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Синоптик назвал дату, когда менять зимнюю резину на летнюю
Синоптик Шувалов: менять зимнюю резину имеет смысл только ближе к 20 апреля
27 марта 2025, 20:36

Фото: iStock/Shutter2U

Несмотря на аномальное тепло в марте, менять в автомобиле зимнюю резину на летнюю имеет смысл только ближе к 20 апреля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, в апреле средняя температура окажется выше среднеклиматической на 3-5 градусов, однако отрицательные значения в ночное время все еще ожидаются. Также при морозах может снова выпасть снег.
«В апреле избежать возврата холода не удастся, потому что это еще весеннее время, контрасты температуры между югом и севером континента достаточно велики. <…> Активно «переобуваться», наверное, имеет смысл только со второй половины апреля, ближе к 20 числам», — поделился метеоролог.
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