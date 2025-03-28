Выяснились дата и время прощания с ведущим «Царя горы»

Алексей Веселкин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, ведущим телепрограммы «Царь горы», состоится 29 марта в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Информацию о времени панихиды и места захоронения ведущего передает ТАСС.
«Гражданская панихида состоится в РАМТе в субботу, 29 марта с 11:00 до 13:00. Алексей Веселкин будет похоронен на Троекуровском кладбище», — объяснил представитель театра.Утром 27 марта на официальном сайте театра опубликовали информацию о гибели Веселкина. Ему было 63 года. Алексей Веселкин вел популярные телешоу, такие как «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы». Коллега артиста, актер Алексей Мясников, назвал его жизнерадостным человеком, для которого театр всегда оставался главным делом.
Уточняется, что тело артиста нашла его супруга — мужчина скончался в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве в ночь с 26 на 27 марта.
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