Выяснились отличия выплат работающим и неработающим пенсионерам

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Неработающие пенсионеры в России получают пенсии в среднем на 2,5 тысячи рублей больше, чем работающие. Это следует из данных Социального фонда, передает РИА Новости.
Средняя выплата для неработающих составляет 23 800,81 рубля в месяц. Для работающих пенсионеров эта сумма на 1 февраля 2025 года была равна 20 928,65 рубля. Ранее указывалось, что для получения пенсии в 2025 году требуется иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных баллов.
Если данные о стаже вызывают сомнения у социальных органов, можно подтвердить их трудовыми договорами, справками о доходах, налоговыми декларациями или банковскими выписками. Эти документы помогают восстановить информацию о трудовой деятельности.
Также в 2025 году многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно при соблюдении определенных условий. Право на досрочный выход на пенсию также имеют женщины в 45 лет и мужчины в 50, если они работали в определенных отраслях или относятся к отдельным социальным категориям.
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Если данные о стаже вызывают сомнения у социальных органов, можно подтвердить их трудовыми договорами, справками о доходах, налоговыми декларациями или банковскими выписками. Эти документы помогают восстановить информацию о трудовой деятельности.
Также в 2025 году многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно при соблюдении определенных условий. Право на досрочный выход на пенсию также имеют женщины в 45 лет и мужчины в 50, если они работали в определенных отраслях или относятся к отдельным социальным категориям.
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Мария Моисеева