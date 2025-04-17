Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Выяснились отличия выплат работающим и неработающим пенсионерам

Выяснились отличия выплат работающим и неработающим пенсионерам

Соцфонд: Пенсии работающих и неработающих в России отличаются на 2,5 тысячи рублей
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

Неработающие пенсионеры в России получают пенсии в среднем на 2,5 тысячи рублей больше, чем работающие. Это следует из данных Социального фонда, передает РИА Новости.
Средняя выплата для неработающих составляет 23 800,81 рубля в месяц. Для работающих пенсионеров эта сумма на 1 февраля 2025 года была равна 20 928,65 рубля. Ранее указывалось, что для получения пенсии в 2025 году требуется иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных баллов.

Если данные о стаже вызывают сомнения у социальных органов, можно подтвердить их трудовыми договорами, справками о доходах, налоговыми декларациями или банковскими выписками. Эти документы помогают восстановить информацию о трудовой деятельности.

Также в 2025 году многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно при соблюдении определенных условий. Право на досрочный выход на пенсию также имеют женщины в 45 лет и мужчины в 50, если они работали в определенных отраслях или относятся к отдельным социальным категориям.

Читайте также:

Ряду россиян объявили о повышении пенсии с 1 мая

Россиянам объяснили, что может помешать получить страховую пенсию

В Госдуме рассказали о возможности блокировки YouTube в ближайшее время
#пенсионеры
#пенсии
#данные
#документы
Ряду россиян объявили о повышении пенсии с 1 мая
Депутат Бессараб: С 1 мая выплаты повысят инвалидам и пенсионерам старше 80 лет
17 апреля 2025, 06:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 мая некоторые россияне начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии, сообщила агентству «Прайм» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Эта мера направлена на поддержку граждан, которым требуется больше средств на уход и лекарства. Повышение коснется тех, кто в апреле стал инвалидом I группы или отметил 80-летие.

«Для этих категорий с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты», — объявила она.
Сейчас фиксированная часть пенсии составляет 8 907,70 рубля, но с мая она увеличится вдвое для указанных категорий. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил о планах с 2026 года индексировать пенсии в два этапа. Если доходы Социального фонда позволят, выплаты могут увеличить на сумму, которая превышает уровень прошлогодней инфляции.

В ночь с 16 на 17 апреля «Радио 1» передавало, что в России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Препарат уже применяется на добровольцах. Его безопасность подтверждена документами, представленными в суд.

Читайте также:

СК попросил суд продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванова

В Госдуме рассказали о возможности блокировки YouTube в ближайшее время

«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото
#пенсии
#лекарства
#выплаты
#1 мая
#михаил мишустин
#министр
#россияне
#доходы
#уход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме рассказали о возможности ​блокировки YouTube в ближайшее время
Депутат Немкин: о полной блокировке YouTube в России речи пока не идет
17 апреля 2025, 06:06

Фото: iStock/Olena Poliakevych

В России пока не собираются полностью блокировать YouTube, но платформа находится под строгим наблюдением. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Депутат отметил, что видеохостинг часто нарушает российское законодательство, игнорируя требования об удалении запрещенного контента.

«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. Но, как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе», — добавил он.
По словам Немкина, сервис все еще работает в России, хотя сталкивается с перебоями. Только если нарушения со стороны платформы продолжатся, его функционирование могут ограничить.

Ранее сообщалось, что мошенники стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана. Управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказало, как ​именно действуют аферисты.

Читайте также:

Россиянам объяснили, что может помешать получить страховую пенсию

«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото

СК попросил суд продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванова
#платформа
#сервис
#нарушения
#youtube
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК попросил суд продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванова
Мосгорсуд рассмотрит продление ареста бывшего замглавы МО Иванова 18 апреля
17 апреля 2025, 05:55

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство о продлении ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взятках и растрате средств при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Следователи просят продлить содержание под стражей Иванова и другого фигуранта — Александра Фомина — на три месяца. Заседание назначено на 13:30 по московскому времени.

«Московский городской суд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу на срок свыше года в отношении Иванова Тимура Вадимовича», — сказал собеседник агентства.
Указывается, Иванов участвовал в хищении миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году, а также растратил 200 млн рублей при покупке двух паромов для Крымского моста.

Ранее Иванов и его бывший подчиненный Антон Филатов, также фигурант в деле, отказались признать вину в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

Читайте также:

«Там оказался кролик»: Самолету в США пришлось экстренно сесть из-за возгорания двигателя

«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото

В США полиция задержала звезду фильма «Шестое чувство»
#следователи
#заседание
#новости
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире
Суд: В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от онкологии
17 апреля 2025, 04:48

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России противоопухолевого препарата «Афотид», не имеющего мировых аналогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела между Минпромторгом и разработчиком лекарства — компанией «Лина М».
Препарат уже применяется на добровольцах. Его безопасность подтверждена документами, представленными в суд. Уточняется, что «Афотид» позволяет лечить онкологические заболевания на любой стадии.

«Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах», — добавляет агентство.
Ранее Минпромторг подал иск к «Лина М» (Королев) из-за просрочки этапа НИОКР, заявив о невыполнении условий контракта. Компанией «Лина М» обвинялась в срыве сроков четвертого этапа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также недостижении целей проекта.

Теперь же суд учел, что разработка завершилась созданием препарата, который доказал свою эффективность и социальную значимость для общества.

Читайте также:

Россиянам объяснили, что может помешать получить страховую пенсию

«Там оказался кролик»: Самолету в США пришлось экстренно сесть из-за возгорания двигателя

Мошенники стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана
#суд
#лекарства
#безопасность
#минпромторг
#разработки
#заболевания
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана
17 апреля 2025, 04:17

Фото: iStock/PUGUN SJ

Мошенники используют демонстрацию экрана для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Злоумышленники звонят жертвам через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и просят включить демонстрацию экрана под предлогом помощи в регистрации на фиктивном ресурсе. В процессе они инициируют восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг» и перехватывают код подтверждения, который появляется на экране. После этого они получают полный контроль над учетной записью.

«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — объяснили в ведомстве.
В МВД призвали граждан не соглашаться на демонстрацию экрана в беседах с незнакомцами и напомнили, что официальные лица никогда не запрашивают такие действия.

Читайте также:

В зоне СВО погиб российский правнук легендарного атамана Дутова

«Там оказался кролик»: Самолету в США пришлось экстренно сесть из-за возгорания двигателя

Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста
#мвд
#мошенники
#госуслуги
#контроль
#мессенджеры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате