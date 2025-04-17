Ряду россиян объявили о повышении пенсии с 1 мая

Фото: iStock/Oleg Elkov
С 1 мая некоторые россияне начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии, сообщила агентству «Прайм» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Эта мера направлена на поддержку граждан, которым требуется больше средств на уход и лекарства. Повышение коснется тех, кто в апреле стал инвалидом I группы или отметил 80-летие.
В ночь с 16 на 17 апреля «Радио 1» передавало, что в России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Препарат уже применяется на добровольцах. Его безопасность подтверждена документами, представленными в суд.
Читайте также:
СК попросил суд продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванова
В Госдуме рассказали о возможности блокировки YouTube в ближайшее время
«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото
«Для этих категорий с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты», — объявила она.Сейчас фиксированная часть пенсии составляет 8 907,70 рубля, но с мая она увеличится вдвое для указанных категорий. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил о планах с 2026 года индексировать пенсии в два этапа. Если доходы Социального фонда позволят, выплаты могут увеличить на сумму, которая превышает уровень прошлогодней инфляции.
В ночь с 16 на 17 апреля «Радио 1» передавало, что в России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Препарат уже применяется на добровольцах. Его безопасность подтверждена документами, представленными в суд.
Читайте также:
СК попросил суд продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванова
В Госдуме рассказали о возможности блокировки YouTube в ближайшее время
«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото
Мария Моисеева