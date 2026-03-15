Стало известно про возможную связь между дочкой убитой в Москве бизнесвумен и преступником

SHOT: Дочь убитой на Строгинском бульваре женщины могла знать подозреваемого
Дочь женщины, убитой в квартире на Строгинском бульваре, могла быть знакома с подозреваемым. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Несовершеннолетнюю уже доставили в отдел полиции, где с ней работают следователи. Предварительно, во время трагедии она находилась в квартире, однако подозреваемый девочку не тронул. Он нанес смертельные ножевые ранения только взрослой женщине. После нападения мужчина похитил из сейфа ценности и скрылся.
Вскрылись новые подробности в деле женщины, убитой лжеполицейским в Москве
Согласно материалу, правоохранительные органы уже задержали возможного убийцу. Им оказался футболист Даниил Секач, уроженца Кисловодска.
Близкие парня отмечали, что им неизвестно о каких-либо финансовых проблемах у молодого человека. Знакомые отзываются о нем хорошо. Год назад Секач подписал контракт с екатеринбургским «Уралом», где стал играть за вторую команду.