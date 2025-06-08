Выяснилось, что в слове «свекла» нормативное ударение может измениться на разговорное

08 июня 2025, 06:01

Филолог Каленчук: ударение в слове «свекла» может сдвинуться на последний слог

Фото: iStock/dianazh

Разговорный вариант произношения «свеклА» в будущем может заменить или сравняться по распространенности с нормативным «свЁкла». Такой прогноз дала РИА Новости доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.







«СвеклА — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом свЁкла», — объяснила она.