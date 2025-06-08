Выяснилось, что в слове «свекла» нормативное ударение может измениться на разговорное
Филолог Каленчук: ударение в слове «свекла» может сдвинуться на последний слог
Разговорный вариант произношения «свеклА» в будущем может заменить или сравняться по распространенности с нормативным «свЁкла». Такой прогноз дала РИА Новости доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
«СвеклА — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом свЁкла», — объяснила она.Несмотря на возможную тенденцию, Каленчук подчеркнула, что в настоящее время все словари фиксируют только ударение на первый слог – «свЁкла». Филолог пояснила, что произношение «свеклА» считается разговорным и не рекомендуется к использованию в качестве нормы.
На текущий момент единственным нормативным вариантом признается «свЁкла».
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