В Колумбии кандидату в президенты выстрелили в голову на предвыборном мероприятии

08 июня 2025, 04:59

В Колумбии совершили покушение на кандидата в президенты Урибе, стрелял подросток

Фото: iStock/nixki

Неизвестные совершили покушение на кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая во время предвыборного мероприятия в Боготе. Двое нападавших открыли огонь по политику в момент его выступления, одна из пуль попала ему в голову. Сообщение об инциденте распространила радиостанция Blu Radio.





Охранники сенатора открыли ответный огонь, в результате чего пострадал еще один человек.



Мигель Урибе был экстренно доставлен в больницу, где врачи оценивают его состояние как критическое. Мэр Боготы Карлос Галан подтвердил информацию о задержании одного из стрелявших. Преступник был схвачен на месте происшествия в районе Фонтибон.



Газета El Tiempo пишет, что предполагаемым стрелком был 15-летний подросток. Очевидцы заявили, что парень приехал на мотоцикле, подошел к сенатору и выстрелил ему в спину примерно шесть раз. Одна из пуль попала в мужчине в голову.



Министр обороны Колумбии Педро Санчес охарактеризовал нападение как покушение не только на политика, но и на страну с ее демократическими институтами.





«В ближайшие минуты мы проведем внеочередную встречу с военным и полицейским руководством для анализа действий в этой ситуации», — написал Санчес в соцсети Х (ранее Twitter).