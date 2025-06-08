Минобороны РФ потребовало взыскать почти 38 миллионов рублей с завода «Машиностроитель»

08 июня 2025, 05:39

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Министерство обороны Российской Федерации захотело взыскать с предприятия ООО «Воскресенский завод "Машиностроитель"» сумму, близкую к 38 миллионам рублей. Информация о подаче искового заявления была получена агентством ТАСС из судебных документов.





Иск на сумму 37 миллионов 926 тысяч рублей уже поступил в Арбитражный суд Москвы.





«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО «Воскресенский завод "Машиностроитель"» на сумму 37 млн 926 тыс.», — сообщает агентство.