Минобороны РФ потребовало взыскать почти 38 миллионов рублей с завода «Машиностроитель»
Министерство обороны Российской Федерации захотело взыскать с предприятия ООО «Воскресенский завод "Машиностроитель"» сумму, близкую к 38 миллионам рублей. Информация о подаче искового заявления была получена агентством ТАСС из судебных документов.
Иск на сумму 37 миллионов 926 тысяч рублей уже поступил в Арбитражный суд Москвы.
«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО «Воскресенский завод "Машиностроитель"» на сумму 37 млн 926 тыс.», — сообщает агентство.Воскресенский завод «Машиностроитель», чья деятельность включает производство мелющих шаров, металлообработку, стальное и чугунное литье, а также машиностроение, в числе своих партнеров ранее указывал само Минобороны РФ, группу «Пик» и другие организации.
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