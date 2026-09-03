Джигурда подал иск на полмиллиона рублей из-за продажи картонных фигур с его лицом

03 сентября 2026, 04:00

Джигурда подал иск на полмиллиона рублей из-за продажи картонных фигур на маркетплейсе

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр и певец Никита Джигурда подал иск на полмиллиона рублей из-за продажи картонных фигур с его изображением на маркетплейсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Сергея Воронова.