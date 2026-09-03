Джигурда подал иск на полмиллиона рублей из-за продажи картонных фигур с его лицом
Актёр и певец Никита Джигурда подал иск на полмиллиона рублей из-за продажи картонных фигур с его изображением на маркетплейсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Сергея Воронова.
По его словам, заявление направлено в московский суд сразу на две стороны – маркетплейс и производителя, причём с каждого ответчика истец требует по 250 тысяч рублей. Причиной стали ростовые фигуры из картона или пластика, которые реализовывались без согласия Никиты Джигурды.
Это не первый подобный случай: ранее знаменитость уже отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, торговавших картонными масками и тканевыми балаклавами с его портретом.
В конце августа 65-летний певец сообщил, что прекратил конфликт с балериной Анастасией Волочковой. Дело в том, что супруга Марина Анисина запретила ему общаться с артисткой. Подробнее о различных скандалах, личной жизни и карьерном взлете Никиты Джигурды читайте в материале «Радио 1».
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