Волк напал на ребенка в природном парке
В Германии юная посетительница природного парка подверглась нападению волка в вольере. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранителей.
По их данным, восьмилетняя девочка находилась в вольере вместе с сотрудниками и двумя другими детьми, когда хищник внезапно атаковал ее. Ребенка госпитализировали на вертолете с травмами головы.
Предварительно, все произошло, когда посетители кормили волков. На сайте учреждения эта услуга представлена как безопасный способ познакомиться с дикой природой. Сейчас парк временно закрыт, а следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что смотрительница зоопарка погибла после нападения леопардов в сафари‑парке на юге Нидерландов.
Читайте также: