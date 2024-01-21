Выживший в авиакатастрофе в Афганистане добрался до села и попросил о помощи

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Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане дошел до местного села и попросил о помощи. Об этом сообщает Afghanistan International.
Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Из шести находившихся на борту человек четверо живы, у них имеются травмы различной степени тяжести.
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Екатерина Коршунова