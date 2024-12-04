Власти Кубы заявили об отключении электричества по всей стране

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В ночь на среду 4 декабря произошло масштабное отключение электричества — оно затронуло всю территорию Кубы. Об этом заявили в компании Union Electrica, подразделении министерства энергетики и шахт.
«Сегодня произошло полное отключение национальной энергосистемы», — следует из в сообщения, которое опубликовали на страницах ведомства в социальных сетях.
Причина происшествия — автоматическое отключение одной из самых крупных электростанций Кубы, которая расположена в городе Матансас. В настоящий момент власти страны уже работают над восстановлением подачи энергии.
До этого на Кубе уже были зафиксированы массовые отключения света. В середине октября и начале ноября граждане республики пробыли более 48 часов без электричества.
Ранее два мощных землетрясения, произошедших на Кубе, вызвали оползни и повредили жилые здания, а также линии электросвязи. Они произошли в ноябре. Магнитуда землетрясений составляла 5,9 и 6,8.
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Ольга Енгалычева