На Кубе два мощных землетрясения вызвали оползни

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Два сильных землетрясения, произошедших на Кубе, вызвали оползни и повредили жилые здания, а также линии электросвязи.
В воскресенье, у берегов Кубы произошло два значительных землетрясения с магнитудой 5,9 и 6,8, передает Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах от побережья страны. В результате землетрясений повреждена электроэнергетическая инфраструктура. Havana Electric Company сообщает о повреждении трансформаторов и кабелей в населенных пунктах Сантьяго-де-Куба и Гранма.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроэнергетической системы страны.
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«Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач. Просим население этих территорий выходить на улицу и оставаться на открытых местах. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни», — написал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем блоге в соцсети Х.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроэнергетической системы страны.
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Елена Генералова