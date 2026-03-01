Кризис на Ближнем Востоке не дает вернуться на родину тысячам россиян
Порядка шести-восьми тысяч россиян оказались заблокированными в третьих странах из‑за закрытия воздушного пространства над рядом государств Ближнего Востока на фоне ирано‑израильского конфликта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Временное закрытие неба в регионе, включая ОАЭ и Катар, затронуло не только прямые перелёты, но и транзитный поток. Многие россияне использовали эти направления как пересадочные хабы для поездок в Азию и на острова Индийского океана, однако теперь столкнулись с невозможностью вылететь домой. Ранее также сообщалось, что, по предварительным оценкам, в ОАЭ могут находиться десятки тысяч российских туристов.
Ситуация обострилась после того, как в субботу Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других городах Ирана. На этом фоне, как уточняла Росавиация, авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, а ОАЭ ввели ограничения на его использование.

