Кризис на Ближнем Востоке не дает вернуться на родину тысячам россиян

01 марта 2026, 11:51

Кризис на Ближнем Востоке не дает вернуться на родину восьми тысячам россиян

Фото: istockphoto/frankpeters

Порядка шести-восьми тысяч россиян оказались заблокированными в третьих странах из‑за закрытия воздушного пространства над рядом государств Ближнего Востока на фоне ирано‑израильского конфликта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).