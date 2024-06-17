Власти сообщили о состоянии десятков госпитализированных с ботулизмом москвичей

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Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в Москве 30 человек находятся в реанимации с симптомами ботулизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что всего в Москве с симптомами отравления в медицинские учреждения обратился 121 человек, 55 из них находятся в тяжелом состоянии. На фоне обострившейся ситуации сервис «Кухня на районе» объявил о временной приостановке работы.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сотрудники СК провели обыски в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.
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Екатерина Коршунова