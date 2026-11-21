21 ноября 2026, 05:36

Лесная служба США рассекретила документы о встречах с бигфутом

Фото: iStock/SCM Jeans

Лесная служба США обнародовала ранее засекреченные материалы о предполагаемых встречах со снежным человеком. Документы опубликованы на сайте ведомства.