Власти США рассекретили архив о встречах со снежным человеком
Лесная служба США обнародовала ранее засекреченные материалы о предполагаемых встречах со снежным человеком. Документы опубликованы на сайте ведомства.
Подборка под названием «Записи о бигфуте» стала доступна еще 15 октября, но СМИ обратили на нее внимание лишь 20 ноября. В архиве собраны свидетельства из штатов Монтана и Вашингтон, начиная с 1940-х годов.
Среди бумаг есть отчет 1982 года о проверке странных следов в лесу Уматилла. Лесничий Пол Фримен утверждал, что видел бигфута, но биолог и следопыт пограничной службы США его слова не подтвердили. В других документах содержатся рассказы жителей Монтаны о крупных существах, замеченных в лесу.
На калифорнийском форуме «Бигфут на вашем заднем дворе» сотрудница Лесной службы Кэти Маркес и археолог Кэти Стрейн представили свидетельства очевидцев, карту предполагаемых наблюдений и аудиозаписи загадочных звуков.
Стрейн сообщила о 65 случаях встреч с бигфутом в Западной Сьерра-Неваде, а также рассказала, что в 2012 году сама повстречала двух мохнатых человекоподобных существ в Оклахоме. Кроме того, археолог предложила создать в округе Туолумне туристические маршруты, посвященные поискам снежного человека.
Ранее сообщалось, что Пентагон обнародовал восьмой сборник файлов, касающихся зафиксированных неопознанных летающих объектов (НЛО).
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