Власти Узбекистана будут штрафовать родителей, поощряющих квадробинг у детей

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В Узбекистане родителей детей, увлекающихся квадробингом, будут штрафовать. Власти считают, что в таких семьях не исполняются обязанности по воспитанию ребёнка.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики. Сумма штрафа для нерадивых родителей составит 1,875 миллиона сумов (примерно 150 долларов США). В МВД обосновали такое решение тем, что подражающие поведению животных люди могут напугать окружающих. Подобный инцидент произошёл в Ташкенте, когда человек, ассоциирующий себя с собакой, облаял пассажиров в автобусе и напугал ребёнка.
В МВД пояснили, что такое поведение не отвечает нормам поведения в обществе, а также может негативно сказаться на психике детей. Родителям же напомнили, что согласно конституции страны, они обязаны воспитывать детей в духе гуманизма, национальных и общечеловеческих духовных ценностей.
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Александр Бойцов