Влечение к маленьким мальчикам: как мать Макрона сделала из Брижит женщину и правда ли она ее родной сын — грязные тайны семьи

Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Семейные тайны президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит оказались гораздо более интригующими, чем можно было бы предположить. Американская журналистка Кэнди Оуэнс вновь исследовала прошлое знаменитой пары и обнаружила, что их встреча и вовсе была не случайной. О новых сенсационных эпизодах расследования расскажет «Радио 1».
Секреты семьи Макронов
Журналистка выяснила, что мать Макрона Франсуаза прежде работала педиатром и одновременно занималась организацией операций для трансгендерных и интерсексуальных людей*. Однако её деятельность не ограничивалась только медицинскими вмешательствами. Мать будущего президента активно помогала людям, прошедшим операции по смене пола, предоставляя им финансовую и юридическую поддержку для создания новых идентичностей.
Оуэнс также отметила забавную оговорку, сделанную Франсуазой в одном из редких интервью: она заявила, что не считает Брижит своей невесткой.
«Это весьма странное утверждение, учитывая, что Брижит уже много лет замужем за её сыном, и она влюбилась в него, когда ему было всего 14 лет. Что это может значить? Кто ещё она может быть для неё?» — задала вопрос журналистка.
Автор расследования намекнула, что связь между матерью Макрона и его супругой имеет более глубокие корни, чем может показаться, однако подробности пока не раскрыла.
Что скрывает бабушка президента Франции
Говоря о детстве президента, Оуэнс отметила, что одноклассники Макрона считали его одиночкой, который всегда держался в стороне и не делился информацией о своей семье. Эта привычка сохранилась у него и во взрослом возрасте. В опубликованной автобиографии на первом месте находится его бабушка Жермен Арэ, которую Макрон называл Манетт.
«Она сыграла важную роль в его воспитании. Эта замкнутая женщина привила внуку любовь к литературе, познакомив его с романами Андре Жида и Мишеля Турнье», — рассказала журналистка.
Оуэнс напомнила, что в первой серии своего расследования уже упоминала книгу Андре Жида, в которой автор описывал влечение к маленьким мальчикам. Именно это произведение Макрон выбрал для своей первой официальной фотографии на посту президента. Мишель Турнье — еще один с детства любимый автор президента Франции. Он написал книгу «Король-граф», в котором мифологическое существо преследовало детей.
«Содержание напоминает случаи, когда взрослые влюбляются в подростков. Как, например, история Брижит, почувствовавшей влечение к 14-летнему юноше и вышедшей за него замуж в 40 лет», — намекнула автор расследования.
Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Исчезновение брата Брижит
Слухи о том, что жена президента Франции является транссексуалом, циркулируют уже давно. В расследовании журналистки Наташи Рей утверждалось, что после рождения Брижит ее звали Жан-Мишель Тронье (это девичья фамилия первой леди). Однако доказать это не удалось. Журналистка Оуэнс решила исправить недочет своей коллеги и предложила вспомнить историю жизни Жана-Мишеля. Старший брат Брижит родился 11 февраля 1945 года и получил образование в Иезуитской академии, где сохранились несколько фотографий его класса.
Тем не менее, по неизвестным причинам Жан-Мишель исчез в 1977 году, и с тех пор о нем нет никаких упоминаний, записей или фотографий.
В том же году на одном из французских телеканалов вышло интервью с транссексуалом — бывшим мужчиной, который стал женщиной. Съемочная группа решила не показывать его лица, оставив только силуэт. Каждый человек, проходящий через процесс трансформации, может изменить имя и попытаться говорить с другим тоном, но при этом у него сохраняются индивидуальные особенности речи. Для Брижит Макрон это выражение «то есть», которое можно услышать в данном интервью.
Журналистка Кэнди Оуэнс представила фрагмент программы 1977 года, в которой участница, представившаяся как Вероник, рассказала о своем опыте. Отвечая на вопрос журналиста, она отметила, что всегда ощущала себя женщиной и после операции смогла привести свое тело в соответствие с внутренним состоянием.
Вероник также поделилась, что ранее была в браке, но чувствовала себя несчастной. Она подчеркнула, что не считает себя полноценной женщиной, так как не может родить детей, однако у нее есть сын от бывшей жены. Возвращаясь к истории Жана-Мишеля Тронье, стоит отметить, что он был женат на женщине по имени Вероник. Интересно, мог ли он взять имя своей супруги после операции? Журналистка Кэнди Оуэнс поднимает этот вопрос.
Фотографий со свадьбы брата Брижит нет, имеются лишь официальные записи о супругах и информация о рожденном в 1982 году сыне по имени Жан-Жак, который удивительно похож на президента Франции Эммануэля Макрона.
«Что же происходит в этой истории? Как это возможно? Почему отсутствуют фотографии со свадьбы Жана-Мишеля и школьные снимки Брижит? Мог ли брат присвоить себе личность сестры? А могла ли бывшая жена забеременеть от близкого к семье человека? На все эти вопросы я и другие журналисты так и не смогли найти ответы», — заявила Оуэнс.Кроме того, есть предположения, что родной брат Макрона и есть Жан-Жака Тронье, известный сейчас под именем Брижит. Этим объясняется их внешнее сходство.
Жан-Жака Тронье (слева) и Эммануэль Макрон (справа) (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Загадочная смерть бывшего мужа Брижит
Она также добавила, что теперь ее терзает еще один вопрос: могла ли Брижит Макрон родить троих детей в своем первом браке?
Загадка касается и смерти первого мужа Брижит, банкира Андре-Луи Озье, с которым она была в браке 32 года. У пары родились трое детей: Лоранс, Себастьян и Тиан. Однако личность бывшего мужа Брижит стала настоящей тайной для многих журналистов, стремящихся узнать о нем хоть что-то.
В 2019 году в журнале Le Point была опубликована фотография со свадьбы Брижит и Андре-Луи, на которой шафером выступил брат невесты Жан-Мишель Тронье. Однако многие сомневались, что на снимке действительно первая леди Франции. Елисейский дворец проигнорировал вопросы журналистов по этому поводу.
Правда не была раскрыта и во время судебного разбирательства против Наташи Рей, которая утверждала, что на фотографии изображен не Андре-Луи, а его двоюродный брат Луис. По словам Кэнди Оуэнс, именно Брижит убедила родственника своего бывшего мужа подать иск к журналистке, при этом отказавшись его поддержать.
Другой журналисткой, Эммануэль Аноне, была начата работа по сбору информации об Андре-Луи Озьере. Она выяснила, что сообщения о его трудовой деятельности в банке Credit Dord оказались ложными — он не имел никакого отношения к этому учреждению. Осведомленные источники предоставили ей доступ к закрытой группе в Facebook**, где общались бывшие коллеги экс-супруга Брижит.
Собеседники журналистки в своих отзывах отметили, что Андре-Луи Озьер был опытным финансистом, часто делился рассказами о своих детях, но всегда выглядел одиноким.
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О его смерти стало известно в октябре 2020 года благодаря младшей дочери Тиане, которая поделилась информацией в интервью для журнала Paris Match. Она сообщила, что его похоронили 24 декабря 2019 года и что все детали держались в строгой тайне.
Журналистка Аноне, проводящая расследование, связалась с двоюродным братом покойного Луисом, который подтвердил факт смерти кузена, но уточнил, что его кремировали на четыре дня позже указанной даты. В качестве доказательства он прислал брошюру, которую раздавали всем участникам церемонии, на которой была фотография Андре-Луи в плавках.
На вопрос Аноне о том, почему для некролога выбрали именно этот снимок, кузен ответил, что это единственное сохранившееся изображение, так как остальные фотографии были уничтожены по указанию Елисейского дворца.
Журналистка продолжила свое расследование и обнаружила, что в карманах покойного были найдены билеты на самолет в Африку и значительная сумма денег. Источники не исключили, что он мог пытаться покинуть страну, опасаясь чего-то серьезного.
В 2022 году журналистка Софи Дез Деарт опубликовала материал, в котором сообщила, что последние месяцы жизни Андре-Луи Озьер провел в психиатрической клинике под наблюдением Александра Беннала — главы службы безопасности Эммануэля Макрона. Оуэнс попросила запомнить это имя.
Автор расследования отметила, что Александр Беннала начал свою карьеру в Елисейском дворце в возрасте 25 лет, заняв пост начальника службы безопасности президента. В тот период Макрон находился на своем первом сроке и решил приблизить молодого силовика к себе.
«Их отношения были настолько тесными, что президент даже взял Беннала с собой на лыжную прогулку с семьей, не рассматривая его в роли охранника», — подчеркнула журналистка.
Софи Дез Деарт также напомнила, что за два года до того, как Беннала вошел в окружение Макрона, он проходил по уголовному делу об изнасиловании недееспособной девушки. Суд оправдал его, что может свидетельствовать о наличии у него влиятельных покровителей уже тогда.
Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Однако Макрон не смог защитить своего протеже от скандала в 2018 году. В тот год Париж охватили протесты «желтых жилетов», и в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Беннала в полицейском костюме жестоко избивает участников митинга. Журналисты, начавшие расследование, выяснили, что сотрудник администрации президента имел доступ к полицейским видеозаписям, что помогло ему выстроить свою защиту.
«Когда Беннала давал интервью, рядом с ним находилась Мишель Маршан — еще одна фигура из окружения Макрона, которая оказалась в центре крупного скандала, связанного с вымогательством и прикрытием известных людей от обвинений в педофилии», — отметила Оуэнс.
Она добавила, что именно через Маршан проходили все публичные фотографии Брижит Макрон, на которых она стыдливо прикрывала шею.
В результате скандала Беннала был уволен, но вскоре стало известно, что он сохранил дипломатический паспорт и продолжал путешествовать по миру. По словам Оуэнс, в окружении Макрона также находится один из самых богатых людей Франции — Бернар Арно, владелец компании LVMH, которая контролирует журнал Paris Match.
Именно через эту платформу стало известно о смерти первого мужа Брижит Макрон, а также здесь распространяются ее тщательно отобранные фотографии. Еще одной фигурой, связанной с Макронами, является предприниматель Николас Гаскар, который связывает президентскую пару с Бернаром Арно и Мишель Маршан. Он также является активным сторонником трансгендерных движений. По его инициативе на подиумах недели высокой моды появлялись модели, сменившие пол, а на открытии Олимпийских игр была изображена Тайная вечеря.
«Все больше похоже на то, что это искусно выстроенная империя со своими связями, и Макрон с Брижит совсем не те, кем они кажутся. У меня складывается впечатление, что их специально готовили к роли первых лиц Франции. Остается только вопрос: кто стоит за их спинами?» — резюмировала свой выпуск Оуэнс.
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Анастасия Хохлова