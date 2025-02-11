Стало известно об ухудшении отношений Маска и Макрона

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и миллиардером из США Илоном Маском стали хуже за прошедшие недели. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на неназванные источники.
«Отношения между ними (Маском и Макроном — прим. ред.) ухудшились за последние недели», — сказано в материале.Обозреватели приводят случай в декабре прошлого года, когда Маск на церемонии открытия собора Парижской Богоматери хотел сесть ближе к американскому президенту Дональду Трампу, однако его отправили на девятый ряд. Трамп же сидел с четой Макрон.
Журналисты указали, что создатель соцсети X не приехал на парижский саммит по искусственному интеллекту. Авторы статьи назвали такой жест «ударом для президента».
Вместе с тем, пишет Politico, данный ход миллиардера избавил французского лидера от возможного «второстепенного политического мероприятия» в рамках саммита.
Авторы публикации резюмировали, что Маск и Макрон контактируют, но их отношения «превратились в мыльную оперу» — Макрон хочет «привлечь миллионы Маска» во Францию, а тот вкладывает их в свой завод в ФРГ.
Ранее сообщалось, кому Макрон не стал жать руку.
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Никита Кротов