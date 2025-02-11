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Стало известно об ухудшении отношений Маска и Макрона

Politico: отношения Макрона и Маска стали хуже за последние недели
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и миллиардером из США Илоном Маском стали хуже за прошедшие недели. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на неназванные источники.
«Отношения между ними (Маском и Макроном — прим. ред.) ухудшились за последние недели», — сказано в материале.
Обозреватели приводят случай в декабре прошлого года, когда Маск на церемонии открытия собора Парижской Богоматери хотел сесть ближе к американскому президенту Дональду Трампу, однако его отправили на девятый ряд. Трамп же сидел с четой Макрон.



Журналисты указали, что создатель соцсети X не приехал на парижский саммит по искусственному интеллекту. Авторы статьи назвали такой жест «ударом для президента».

Вместе с тем, пишет Politico, данный ход миллиардера избавил французского лидера от возможного «второстепенного политического мероприятия» в рамках саммита.

Авторы публикации резюмировали, что Маск и Макрон контактируют, но их отношения «превратились в мыльную оперу» — Макрон хочет «привлечь миллионы Маска» во Францию, а тот вкладывает их в свой завод в ФРГ.

Ранее сообщалось, кому Макрон не стал жать руку.

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#отношения
#новости
Фицо высказался о транзите газа на Украину
Фицо: у Словакии есть моральное право прекратить транзит газа на Украину
11 февраля 2025, 20:12

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Словакия имеет полное моральное право прекратить газовый транзит на Украину, написал в соцсетях словацкий премьер Роберт Фицо.
По его словам, голубое топливо идет на Украину через реконструированный трубопровод Вояны — Ужгород. Фицо признает, что его страна не имеет к трубопроводу никакого отношения, но может прекратить его работу, и тогда, по словам премьера, Украина замерзнет.

Свое мнение Фицо подкрепил тем, что Братислава сейчас решает вопрос прекращения транзита российского голубого топлива через Украину, пока Евросоюз «выставляет себя дураками».

«Украина может нанести какой пожелает ущерб. Европа же не может», — написал Фицо.
Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа через Украину 1 января. На фоне действий главы киевского режима в некоторых государствах начался энергетический кризис.

Ранее Владимир Зеленский высказался о ВС РФ.

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В Киеве заявили о желании властей США сместить Зеленского
Postimees: Власти США хотят сместить Зеленского как неудобного для переговоров
11 февраля 2025, 19:24

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить Владимира Зеленского. Об этом информирует Postimees.
Согласно информации источника, о желании Вашингтона сместить предводителя киевского режима свидетельствуют разговоры американских властей о проведении выборов на Украине. По словам представителя Киева, Зеленский считается в Белом доме неудобным для мирных переговоров.

Ранее экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что действующие американские власти хотят, чтобы президентские выборы прошли на Украине уже осенью этого года.

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#сша
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Врио замгубернатора Курской области Денисов ушел с поста — Хинштейн
11 февраля 2025, 18:35

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

По собственному желанию ушел с поста замгубернатора Курской области Роман Денисов. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.
«С 11 февраля по собственному желанию свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов. Соответствующие документы сегодня подписаны», — сказано в публикации чиновника.
Хинштейн добавил, что обязанности Денисова лягут на врио замгубернатора по строительным вопросам Владимира Базарова.

Отмечается, что у Базарова звание «Почетного строителя России», а также два высших образования. Ранее Базаров занимал пост вице-губернатора Белгородского региона.

Ранее сообщалось, за что в России увеличат штрафы.

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#россия
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Макрон не пожал руку премьеру Индии Моди на саммите в Париже
11 февраля 2025, 17:39

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по искусственному интеллекту, проходящему в Париже, проигнорировал премьер-министра Индии Нарендру Моди и не пожал ему руку. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.
Тем временем Макрон пожал руки другим участникам саммита, которые находились рядом с Моди, и даже обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Конференция по вопросам ИИ проходит 10-11 февраля в Париже. В мероприятии принимают участие представители более чем 80 стран, в том числе и лидеры государств.

Напомним, министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявлял, что Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с РФ.

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Стало известно, что Трамп звонил Путину несколько раз
Pravda.Ru: звонков между Путиным и Трампом было несколько
11 февраля 2025, 15:17

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом было несколько, однако первичная инициатива исходила из США. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Беседы глав государств, как отмечается, длились долго.
«По данным источников Pravda.Ru в дипломатических кругах: звонков было несколько; первичная инициатива была за Трампом; разговоры были долгими, но «без печенегов, Трамп компетентен в исторических подоплеках» — имеется в виду лекция Владимира Путина об истории России во время интервью Такеру Карлсону в прошлом году», — отмечает издание.
Вместе с тем в своей соцсети Truth Social Трамп сделал репост статьи с высказыванием Путина о том, что президент США быстро наведет порядок в отношениях с Европой, и она «встанет у ноги хозяина», сообщают argumenti.ru. Российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отмечал, что европейские элиты пытались повлиять на результат выборов в Штатах, боролись с Трампом, но тот все равно победил, что вызвало у них растерянность.
«В интервью Зарубину Владимир Путин заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ США при бывшем главе Белого дома Джозефе Байдене. Как отметил Путин, европейским элитам больше нравился Байден, так как у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо», — говорится в материале.
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